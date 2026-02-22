Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами — есть раненые

РФ баллистикой атаковала Киев — среди раненых есть ребенок
Сегодня под утро, 22 февраля, российские войска атаковали Киев баллистикой и дронами. В результате обстрела есть раненые среди гражданского населения.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Атака РФ на Киев 22 февраля — что известно о последствиях
Сегодня ночью, 22 февраля, российские войска нанесли массированный удар баллистикой и беспилотниками по Киеву. В столице раздавались мощные взрывы.
По данным городского головы, из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали двух пострадавших — женщину и ребенка.
По предварительной информации, произошло падение обломков в частном секторе.
Что известно об атаке РФ на Киев 22 февраля
Около четырех утра 22 февраля в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростных целях в направлении столицы.
Позже в Киеве снова раздавались взрывы. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что российские войска атакуют столицу баллистическим вооружением.
Также этой ночью, 22 февраля, громкие взрывы слышали и жители Киевской области. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.
