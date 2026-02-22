Видео
Україна
Главная Киев РФ баллистикой атаковала Киев — среди раненых есть ребенок

РФ баллистикой атаковала Киев — среди раненых есть ребенок

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 07:52
Россияне атаковали Киев баллистическими ракетами — есть раненые
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Сегодня под утро, 22 февраля, российские войска атаковали Киев баллистикой и дронами. В результате обстрела есть раненые среди гражданского населения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Читайте также:

Атака РФ на Киев 22 февраля — что известно о последствиях

Сегодня ночью, 22 февраля, российские войска нанесли массированный удар баллистикой и беспилотниками по Киеву. В столице раздавались мощные взрывы.

По данным городского головы, из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали двух пострадавших — женщину и ребенка.

По предварительной информации, произошло падение обломков в частном секторе.

Атака РФ на Київ 22 лютого
Скриншот сообщения Кличко/Telegram

Что известно об атаке РФ на Киев 22 февраля

Около четырех утра 22 февраля в Киеве прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о скоростных целях в направлении столицы.

Позже в Киеве снова раздавались взрывы. Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что российские войска атакуют столицу баллистическим вооружением.

Также этой ночью, 22 февраля, громкие взрывы слышали и жители Киевской области. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Виталий Кличко Киев Киевская область обстрелы война в Украине атака балистическая атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
