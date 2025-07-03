Обстрел Киева 3 июля — в столице упали обломки дрона

Спасатели тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска вечером 3 июля ударили по Киеву ударными дронами. В столице работала противовоздушная оборона, зафиксировано падение обломков в одном из районов.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Telegram.

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Обстрел Киева 3 июля

Ткаченко подтвердил сбитие вражеского дрона в Киеве. По его данным, падение обломков обнаружено на открытой территории в Соломенском районе. Предварительно — без последствий.

В то же время глава КГВА отметил, что отбоя воздушной тревоги не было, а российские БпЛА продолжают заходить в воздушное пространство Киевщины. Он призвал местных жителей находиться в укрытии.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, 3 июля РФ атаковала одесский порт кассетной ракетой. В результате обстрела есть погибшие.

Кроме того, сегодня россияне ударили по ТЦК в Полтаве. Спасатели уже завершили разбор завалов, известно о двух погибших и 47 раненых.