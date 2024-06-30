Удар росіян по Києву — в КМВА розповідали подробиці

Поверхи, у які потрапили уламки. Фото: ДСНС

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко пояснив, що удар росіян по Києву у неділю, 30 червня, був не такий, як завжди. Загарбники намагаються виявити слабкі місця оборони столиці.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Удар росіян по Києву

"Сьогоднішній ракетний удар по Києву відрізняється від численних останніх повітряних атак ворога по столиці України", — зазначив очільник КМВА.

Попко пояснив, що ворог завдав удару не в темний час доби, і це був не комбінований чи масований обстріл балістичною зброєю чи крилатими ракетами.

"Агресор випробовує нові тактики — він шукає влучний час, методи і засоби, аби вразити Київ. Бо столиця України завжди була і буде однією з найпріоритетніших цілей для загарбників!" — пояснив Попко.

Він також запевнив, що на кожну дію ворога у Збройних Сил України знайдеться ефективна протидія. При цьому він додав, що такі атаки російських загарбників мають бути нагадуванням для мешканців столиці, що не можна ігнорувати повітряну тривогу.

"Ракети збиваються, але на молекули не розпадаються, і уламки несуть загрозу для життя людей", — нагадав Попко.

Наостанок очільник КМВА порадив бігти до укриття, як тільки лунає сирена повітряної тривоги.

Обстріл Києва 30 червня. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що у Києві було чутно вибухи. В Оболонський район столиці вирушили екстрені служби.

Також двом жінкам, які постраждали від російського обстрілу в Оболонському районі, медики надають допомогу на місці. У постраждалих гостра реакція на стрес.