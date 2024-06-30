Удар россиян по Киеву – в КМВА рассказывали подробности

Этажи, в которые попали обломки. Фото: ГСЧС

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил, что удар россиян по Киеву в воскресенье, 30 июня, был не таким, как всегда. Захватчики пытаются обнаружить слабые места обороны столицы.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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"Сегодняшний ракетный удар по Киеву отличается от многочисленных последних воздушных атак врага по столице Украины", — отметил глава КМВА.

Попко объяснил, что враг нанес удар не в темное время суток, и это был не комбинированный или массированный обстрел баллистическим оружием или крылатыми ракетами.

"Агрессор испытывает новые тактики — он ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Потому что столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков!" — пояснил Попко.

Он также заверил, что на каждое действие врага в Вооруженных силах Украины найдется эффективное противодействие. При этом он добавил, что такие атаки российских захватчиков должны быть напоминанием жителям столицы, что нельзя игнорировать воздушную тревогу.

"Ракеты сбиваются, но на молекулы не распадаются, и обломки несут угрозу для жизни людей", — напомнил Попко.

Напоследок глава КМВА посоветовал бежать к укрытию, как только раздается сирена воздушной тревоги.

Обстрелы Киева 30 июня. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Киеве были слышны взрывы. В Оболонский район столицы отправились экстренные службы.

Также двум женщинам, пострадавшим от российских обстрелов в Оболонском районе, медики оказывают помощь на месте. У пострадавших острая реакция на стресс.