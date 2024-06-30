Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Россияне атаковали Киев по новейшей тактике — в КГВА объяснили разницу arrow

Россияне атаковали Киев по новейшей тактике — в КГВА объяснили разницу

30 июня 2024 21:54
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Удар россиян по Киеву – в КМВА рассказывали подробности
Этажи, в которые попали обломки. Фото: ГСЧС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил, что удар россиян по Киеву в воскресенье, 30 июня, был не таким, как всегда. Захватчики пытаются обнаружить слабые места обороны столицы.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Читайте также:

Удар россиян по Киеву

"Сегодняшний ракетный удар по Киеву отличается от многочисленных последних воздушных атак врага по столице Украины", — отметил глава КМВА.

Попко объяснил, что враг нанес удар не в темное время суток, и это был не комбинированный или массированный обстрел баллистическим оружием или крылатыми ракетами.

"Агрессор испытывает новые тактики — он ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Потому что столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков!" — пояснил Попко.

Он также заверил, что на каждое действие врага в Вооруженных силах Украины найдется эффективное противодействие. При этом он добавил, что такие атаки российских захватчиков должны быть напоминанием жителям столицы, что нельзя игнорировать воздушную тревогу.

"Ракеты сбиваются, но на молекулы не распадаются, и обломки несут угрозу для жизни людей", — напомнил Попко.

Напоследок глава КМВА посоветовал бежать к укрытию, как только раздается сирена воздушной тревоги.

обстрел Киева
Обстрелы Киева 30 июня. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Киеве были слышны взрывы. В Оболонский район столицы отправились экстренные службы.

Также двум женщинам, пострадавшим от российских обстрелов в Оболонском районе, медики оказывают помощь на месте. У пострадавших острая реакция на стресс.

Киев
война
Украина
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны