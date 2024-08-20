У Київській області зафіксували пошкодження у житловому кварталі після обстрілу

Росіяни атакували житлові будинки у Київській області — які наслідки
20 серпня 2024 12:20
Працівниця поліції фіксує наслідки атаки. Фото: Національна поліція України
У Київській області зафіксували нові факти пошкоджень, які з'явилися внаслідок ракетної атаки Росії, яку вона здійснила вночі, 20 серпня. Відомо, що постраждали сім будинків у приватному секторі.
Про це 20 серпня повідомила Поліція Київщини.
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В поліції заявили, що станом на 09:30, 20 серпня, в одному з районів зафіксували пошкодження у семи будинках мешканців. Також постраждало господарське приміщення та одна автівка. Відомо про невелику пожежу — горіла трава.
Наразі інформації про постраждалих немає. На місці працюють всі оперативні служби.
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