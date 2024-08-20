В Киевской области зафиксировали повреждения в жилом квартале после обстрела

Сотрудница полиции фиксирует последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины

В Киевской области зафиксировали новые факты повреждений, возникших в результате ракетной атаки России, которую она совершила ночью, 20 августа. Известно, что пострадали семь домов в частном секторе.

Об этом 20 августа сообщила полиция Киевщины.

Читайте также:

Фото последствий атаки на Киевскую область

Повреждена кровля на одном из домов. Фото: Национальная полиция

В полиции заявили, что на 09:30, 20 августа, в одном из районов зафиксировали повреждения в семи домах жителей. Также пострадало хозяйственное помещение и один автомобиль. Известно о небольшом пожаре – горела трава.

Полицейский фиксирует последствия атаки. Фото: Национальная полиция

Пока информации о пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.