В Киевской области зафиксировали повреждения в жилом квартале после обстрела

Россияне атаковали жилые дома в Киевской области — какие последствия
20 августа 2024 12:20
Сотрудница полиции фиксирует последствия атаки. Фото: Национальная полиция Украины
В Киевской области зафиксировали новые факты повреждений, возникших в результате ракетной атаки России, которую она совершила ночью, 20 августа. Известно, что пострадали семь домов в частном секторе.
Об этом 20 августа сообщила полиция Киевщины.
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В полиции заявили, что на 09:30, 20 августа, в одном из районов зафиксировали повреждения в семи домах жителей. Также пострадало хозяйственное помещение и один автомобиль. Известно о небольшом пожаре – горела трава.
Пока информации о пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.
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