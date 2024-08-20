У Києві повідомили про підозру хлопцю, який вкрав сумку з грошима

Вкрав сумку з 70 тисячами гривень — у Києві зловмиснику повідомили про підозру
У Києві поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який викрав у працівника автомийки сумку із 70 000 гривень. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 20 серпня.
Крадіжка сумки з грошима у Києві
Правоохоронці розповіли, що 26-річний місцевий мешканець Києва, проходячи повз приміщення автомобільної мийки, побачив на поличці сумку, яку її власник залишив на декілька хвилин. Скориставшись відсутністю людей поруч, порушник забрав сумку, в якій знаходились близько 70 000 гривень та інші речі й втік.
"Поліцейські оперативно розшукали та затримали підозрюваного. Під час слідчих дій у зловмисника вилучили речові докази та більшу частину викрадених грошей, які повернули власнику", — йдеться у повідомленні.
Яке покарання чекає на підозрюваного
Порушнику, раніше судимому за аналогічні злочини, повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки та на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
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