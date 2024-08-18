Обстрел Киева 18 августа — россияне трижды в месяц атакуют ракетами из КНДР

Спасатели ГСЧС тушат огонь. Иллюстративное фото: ГСЧС

Армия России утром 18 августа ударила по Киеву баллистическими ракетами из КНДР. Это уже третий обстрел столицы в августе с интервалом в шесть дней между каждой атакой.

Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко в воскресенье, 18 августа.

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Обстрел Киева 18 августа

По предварительной информации, российская армия могла применить северокорейские баллистические ракеты KN-23, что делает уже трижды за август. Однако силы ПВО не дали враждебным целям долететь до города.

"По предварительным данным, баллистические ракеты были поражены на подлете в столицу. Точную модификацию вооружения и количество обнародуют в отчетах Воздушные Силы", — сказал Попко.

Также одновременно с баллистикой, в сторону Киева двигалось несколько звеньев дронов Shahed-136. Однако все БпЛА были уничтожены далеко за пределами города.

"По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксированы разрушения, информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются", — добавляет Попко.