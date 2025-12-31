Відео
Головна Київ Росіяни вдарили по Київщині — є пошкодження та постраждалі

Дата публікації: 31 грудня 2025 09:29
Обстріл Білої Церкви 31 грудня — постраждали двоє людей
Наслідки обстрілів Білої Церкви. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Російські війська у ніч проти 31 грудня обстріляли Білу Церкву на Київщині. Внаслідок цього є пошкоджені будинки та постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник у Telegram. 

Калашник розповів, що внаслідок обстрілів постраждали двоє людей: чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови, а в жінки 1977 року народження гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, обійшлося без госпіталізації.

Наслідки обстрілів Білої Церкви. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Пошкоджений будинок після обстрілу. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Крім того, пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки — там вибиті вікна та понівечені балкони.

За словами очільника ОВА, місцева влада працює, аби якнайшвидше допомогти мешканцям. У мінісову температуру головне закрити вікна та повернути людям відчуття захищеності. 

"Мета ворога не змінюється — залякати, занурити нас у темряву, посіяти розбрат. Навіть напередодні Нового року країна-терорист б'є по мирних будинках, несе страх і руїну. Але ми сильні. Ми тримаємося. Допомагаємо одне одному — і тому вистоїмо", — наголосив Микола Калашник. 

Нагадаємо, цієї ночі росіяни випустили на Україну понад 100 дронів. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях. 

Також ми писали, що на Київщині увімкнули електрику після 100-годинного блекауту. У Вишгороді електроенергію вдалося відновити повністю після кількох діб аварійних робіт.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
