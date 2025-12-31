Видео
Главная Киев Россияне ударили по Киевщине — есть повреждения и пострадавшие

Россияне ударили по Киевщине — есть повреждения и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 09:29
Обстрел Белой Церкви 31 декабря — пострадали два человека
Последствия обстрелов Белой Церкви. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Российские войска в ночь на 31 декабря обстреляли Белую Церковь Киевской области. В результате этого есть поврежденные дома и пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Белой Церкви 31 декабря

Калашник рассказал, что в результате обстрелов пострадали два человека: мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы, а у женщины 1977 года рождения острая реакция на стресс. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Обстріл Білої Церкви 31 грудня
Последствия обстрелов Белой Церкви. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Обстріл Білої Церкви 31 грудня
Поврежденный дом после обстрела. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Кроме того, повреждены два многоэтажных жилых дома — там выбиты окна и изуродованы балконы.

По словам главы ОВА, местные власти работают, чтобы как можно быстрее помочь жителям. В минисовую температуру главное закрыть окна и вернуть людям ощущение защищенности.

"Цель врага не меняется — запугать, погрузить нас в темноту, посеять раздор. Даже накануне Нового года страна-террорист бьет по мирным домам, несет страх и разруху. Но мы сильны. Мы держимся. Помогаем друг другу — и поэтому выстоим", — подчеркнул Николай Калашник.

Напомним, этой ночью россияне выпустили на Украину более 100 дронов. Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях.

Также мы писали, что на Киевщине включили электричество после 100-часового блэкаута. В Вышгороде электроэнергию удалось восстановить полностью после нескольких суток аварийных работ.

Киевская область обстрелы дроны война в Украине Белая Церковь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
