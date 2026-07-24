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Головна Київ Росіяни вдарили по виставці зброї на Київщині: є загиблі та поранені

Росіяни вдарили по виставці зброї на Київщині: є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 14:17
Виставка Армада — РФ вдарила по полігону на Київщині
Наслідки удару по Україні 24 липня. Фото: ДСНС

Російські війська завдали ракетного удару по одному із полігонів у Київській області, де відбувалася виставка озброєння. Там перебували представники української оборонної індустрії, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Українську раду зброярів.

Удар по виставці озброєння на Київщині

У раді зброярів розповіли, що росіяни атакували ракетами локацію в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. 

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі компетентні органи встановлюють обставини удару. Українців закликають не поширювати фото та відео з місця, геолокації, інформації про постраждалих та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони або слідству. 

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"Команда Ради зброярів не була організатором заходу, однак перебуває на зв’язку з колегами та надає необхідну підтримку", — наголосили у відомстві.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що також перебував на виставці, по якій завдали удару. За його словами, він та його команда не постраждали.

"Друзі, дякую. Зі мною все нормально, команда жива", — написав "Флеш".

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Скриншот допису Сергія Флеша

Водночас відомо, що оборонну виставку заздалегідь анонсували у соцмережах і на широку аудиторію. 

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Оголошення про виставку в соцмережах

Зараз учасники та гості заходу діляться пережитим в Мережі. Так, голова фонду Dignitas Любов Шипович поділилася, що з нею все добре, інструктури та менеджери теж всі цілі.

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Скриншот допису Любові Шипович

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, після атаки РФ на Київщині загинули щонайменше шестеро людей. Ще десятки — отримали поранення. На місці працюють усі необхідні служби. 

Відомо, що сьогодні росіяни атакували столицю ракетами. В місті працювали сили протиповітряної оборони.

Київська область обстріли виставки полігон
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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