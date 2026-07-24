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Главная Киев Россияне ударили по выставке оружия в Киевской области: есть погибшие и раненые

Россияне ударили по выставке оружия в Киевской области: есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 14:17
Выставка Армада — РФ нанесла удар по полигону в Киевской области
Последствия удара по Украине 24 июля. Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли ракетный удар по одному из полигонов в Киевской области, где проходила выставка вооружений. Там находились представители украинской оборонной промышленности, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский совет оружейников.

Удар по выставке вооружений в Киевской области

В Совете оружейников рассказали, что россияне атаковали ракетами объект в Киевской области, где находились представители украинской оборонной промышленности. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время компетентные органы устанавливают обстоятельства удара. Украинцев призывают не распространять фото и видео с места происшествия, геолокацию, информацию о пострадавших и другие детали, которые могут нанести вред людям, работе Сил обороны или следствию.

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"Команда Совета оружейников не была организатором мероприятия, однако находится на связи с коллегами и оказывает необходимую поддержку", — подчеркнули в ведомстве.

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что также находился на выставке, по которой нанесли удар. По его словам, он и его команда не пострадали.

"Друзья, спасибо. Со мной все нормально, команда жива", — написал "Флеш".

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Скриншот поста Сергея Флеша

В то же время известно, что оборонную выставку заранее анонсировали в соцсетях и для широкой аудитории.

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Объявление о выставке в соцсетях

Сейчас участники и гости мероприятия делятся пережитым в Сети. Так, глава фонда Dignitas Любовь Шипович сообщила, что с ней все хорошо, инструкторы и менеджеры тоже все целы.

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Скриншот поста Любови Шипович

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, в результате атаки РФ на Киевскую область погибли как минимум шесть человек. Еще десятки получили ранения. На месте работают все необходимые службы.

Известно, что сегодня россияне атаковали столицу ракетами. В городе действовали силы противовоздушной обороны.

Киевская область обстрелы выставки полигон
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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