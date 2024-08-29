Атака дронів на Київ 29 серпня — ППО збили усі ворожі цілі

Робота ППО під час нічної російської атаки. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти вночі та вранці 29 серпня випустили на Київ та область ударні безпілотники. Українська протиповітряна оборона знешкодила усі ворожі дрони і жоден з них не влучив у ціль.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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У КМВА зазначили, що через атаку ударних БпЛА сьогодні в Києві повітряна тривога оголошувалася двічі. Сумарно вона тривала майже шість годин. Однак, Сили оборони знешкодили усі ворожі цілі.

"Силами та засобами протиповітряної оборони було збито приблизно півтора десятка російських дронів. Жоден з ударних безпілотників ворога не досяг своєї цілі!" — йдеться у повідомленні.