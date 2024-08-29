Атака дронов на Киев 29 августа — ПВО сбили все вражеские цели

Работа ПВО во время ночной атаки. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты ночью и утром 29 августа выпустили на Киев и область ударные беспилотники. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские дроны и ни один из них не попал в цель.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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В КГВА отметили, что из-за атаки ударных БпЛА сегодня в Киеве воздушная тревога объявлялась дважды. Суммарно она длилась около шести часов. Однако Силы обороны сбили все вражеские цели.

"Силами и средствами противовоздушной обороны было сбито примерно полтора десятка российских дронов. Ни один из ударных беспилотников врага не достиг своей цели!" — говорится в сообщении.