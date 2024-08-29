Нічна атака дронів на Київ 29 серпня — у трьох районах є пошкодження

Нічна атака дронів на Київ — тривога в столиці тривала понад п'ять годин
Російські окупанти вночі 29 серпня знову атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога в столиці лунала понад п'ять годин, а через падіння ворожих уламків пошкодження зафіксовані у трьох районах столиці.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
Наслідки нічної атаки на Київ
"Третя повітряна атака на Київ за останні чотири дні! І знову масована! Цього разу ворог застосував виключно ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed", — йдеться у повідомленні.
У КМВА повідомили, що російські безпілотники летіли на Київ з двох напрямків: з тимчасово окупованої території Херсонщини та Курської області Росії. Це відбувалось ще до опівночі, близько о 23:00. Водночас баражуючі боєприпаси заходили на столицю хвилями та з різних напрямків.
Зазначається, що цієї ночі повітряна тривога у Києві лунала понад п'ять годин. Сили та засоби ППО знищили понад десяток ударних дронів росіян. Однак, внаслідок падіння уламків є пошкодження в трьох районах столиці.
- Голосіївський район
Тут внаслідок атаки окупантів сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.
- Дніпровський район
В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.
- Деснянський район
В Деснянському районі уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували. Наразі у всіх трьох районах працюють оперативні служби.
"Загалом, в Києві інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються. Знову звертаємось до киян — завжди при оголошенні повітряної тривоги прямуйте до укриття", — наголосили в КМВА.
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