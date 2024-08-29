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Нічна атака дронів на Київ — тривога в столиці тривала понад п'ять годин

29 серпня 2024 08:33
Катерина Османська - Редактор
Нічна атака дронів на Київ 29 серпня — у трьох районах є пошкодження
Дим у Києві внаслідок ворожої атаки. Архівне фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти вночі 29 серпня знову атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога в столиці лунала понад п'ять годин, а через падіння ворожих уламків пошкодження зафіксовані у трьох районах столиці.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

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"Третя повітряна атака на Київ за останні чотири дні! І знову масована! Цього разу ворог застосував виключно ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed", — йдеться у повідомленні. 

У КМВА повідомили, що російські безпілотники летіли на Київ з двох напрямків: з тимчасово окупованої території Херсонщини та Курської області Росії. Це відбувалось ще до опівночі, близько о 23:00. Водночас баражуючі боєприпаси заходили на столицю хвилями та з різних напрямків. 

Зазначається, що цієї ночі повітряна тривога у Києві лунала понад п'ять годин. Сили та засоби ППО знищили понад десяток ударних дронів росіян. Однак, внаслідок падіння уламків є пошкодження в трьох районах столиці.

  • Голосіївський район 

Тут внаслідок атаки окупантів сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку. 

  • Дніпровський район

В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків. 

  • Деснянський район

В Деснянському районі уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували. Наразі у всіх трьох районах працюють оперативні служби. 

"Загалом, в Києві інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються. Знову звертаємось до киян — завжди при оголошенні повітряної тривоги прямуйте до укриття", — наголосили в КМВА. 

атака дронів на Київ 29 серпня
Скриншот допису КМВА

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