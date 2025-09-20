Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Росіяни завдали ударів по Київщині — фото наслідків

Росіяни завдали ударів по Київщині — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 08:45
Обстріл Київщини 20 вересня — окупанти атакували дронами та ракетами
Пожежа в Київській області. Фото: ДСНС

Російська армія у ніч проти 20 вересня атакувала Київську область. Загарбники завдали ударів дронами та ракетами. 

Про це повідомляють очільник Київської ОВА Микола Калашник та пресслужба ДСНС у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Київщини 20 вересня

Російські загарбники атакували Бучанський, Бориспільський та Обухівський райони Київської області.

Обстріл Київщини 20 вересня
Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Удар Росії по Київській області 20 вересня
Пошкоджений будинок у Київській області. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

"В Бориспільському районі пошкоджено біля десяти гаражних приміщень. В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС", — розповів Калашник.

А у Бучанському районі через падіння уламків знищеної цілі сталося загоряння пʼяти автомобілів. Наразі пожежу ліквідували.

Удари Росії по Київщині 20 вересня
Обстріл Київської області 20 вересня. Фото: ДСНС
Наслідки російського удару по Київщині 20 вересня
Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС
Обстріл Київської області 20 вересня
Пожежа на Київщині внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

null
Допис Калашника. Фото: скриншот
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 20 вересня атакували Дніпро. Зокрема, зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

Також вибухи лунали в Миколаївській області. Там загарбники завдавали ударів дронами та балістикою.

війна ДСНС Україна Київська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації