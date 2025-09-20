Обстріл Київщини 20 вересня — окупанти атакували дронами та ракетами

Пожежа в Київській області. Фото: ДСНС

Російська армія у ніч проти 20 вересня атакувала Київську область. Загарбники завдали ударів дронами та ракетами.

Про це повідомляють очільник Київської ОВА Микола Калашник та пресслужба ДСНС у Telegram.

Обстріл Київщини 20 вересня

Російські загарбники атакували Бучанський, Бориспільський та Обухівський райони Київської області.

Рятувальник ліквідовує пожежу. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Пошкоджений будинок у Київській області. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

"В Бориспільському районі пошкоджено біля десяти гаражних приміщень. В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС", — розповів Калашник.

А у Бучанському районі через падіння уламків знищеної цілі сталося загоряння пʼяти автомобілів. Наразі пожежу ліквідували.

Обстріл Київської області 20 вересня. Фото: ДСНС

Наслідки російської атаки. Фото: ДСНС

Пожежа на Київщині внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

У ДСНС додали, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Допис Калашника. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 20 вересня атакували Дніпро. Зокрема, зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

Також вибухи лунали в Миколаївській області. Там загарбники завдавали ударів дронами та балістикою.