Обстріл Київщини 20 вересня — окупанти атакували дронами та ракетами

Росіяни завдали ударів по Київщині — фото наслідків
Російська армія у ніч проти 20 вересня атакувала Київську область. Загарбники завдали ударів дронами та ракетами.
Про це повідомляють очільник Київської ОВА Микола Калашник та пресслужба ДСНС у Telegram.
Обстріл Київщини 20 вересня
Російські загарбники атакували Бучанський, Бориспільський та Обухівський райони Київської області.
"В Бориспільському районі пошкоджено біля десяти гаражних приміщень. В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС", — розповів Калашник.
А у Бучанському районі через падіння уламків знищеної цілі сталося загоряння пʼяти автомобілів. Наразі пожежу ліквідували.
У ДСНС додали, що інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 20 вересня атакували Дніпро. Зокрема, зафіксовано влучання у багатоповерхівку.
Також вибухи лунали в Миколаївській області. Там загарбники завдавали ударів дронами та балістикою.
