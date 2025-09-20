Видео
Россияне нанесли удары по Киевской области — фото последствий

Россияне нанесли удары по Киевской области — фото последствий

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 08:45
Обстрел Киевщины 20 сентября — оккупанты атаковали дронами и ракетами
Пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС

Российская армия в ночь на 20 сентября атаковала Киевскую область. Захватчики нанесли удары дронами и ракетами.

Об этом сообщают глава Киевской ОВА Николай Калашник и пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Киевской области 20 сентября

Российские захватчики атаковали Бучанский, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области.

Обстріл Київщини 20 вересня
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
Удар Росії по Київській області 20 вересня
Поврежденный дом в Киевской области. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

"В Бориспольском районе повреждено около десяти гаражных помещений. В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС", — рассказал Калашник.

А в Бучанском районе из-за падения обломков уничтоженной цели произошло возгорание пяти автомобилей. Сейчас пожар ликвидировали.

Удари Росії по Київщині 20 вересня
Обстрел Киевской области 20 сентября. Фото: ГСЧС
Наслідки російського удару по Київщині 20 вересня
Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС
Обстріл Київської області 20 вересня
Пожар в Киевской области в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавили, что информация о погибших и пострадавших не поступала.

null
Пост Калашника. Фото: скриншот
null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 сентября атаковали Днепр. В частности, зафиксировано попадание в многоэтажку.

Также взрывы раздавались в Николаевской области. Там захватчики наносили удары дронами и баллистикой.

война ГСЧС Украина Киевская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
