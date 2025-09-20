Обстрел Киевщины 20 сентября — оккупанты атаковали дронами и ракетами

Пожар в Киевской области. Фото: ГСЧС

Российская армия в ночь на 20 сентября атаковала Киевскую область. Захватчики нанесли удары дронами и ракетами.

Об этом сообщают глава Киевской ОВА Николай Калашник и пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Обстрел Киевской области 20 сентября

Российские захватчики атаковали Бучанский, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области.

"В Бориспольском районе повреждено около десяти гаражных помещений. В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС", — рассказал Калашник.

А в Бучанском районе из-за падения обломков уничтоженной цели произошло возгорание пяти автомобилей. Сейчас пожар ликвидировали.

В ГСЧС добавили, что информация о погибших и пострадавших не поступала.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 сентября атаковали Днепр. В частности, зафиксировано попадание в многоэтажку.

Также взрывы раздавались в Николаевской области. Там захватчики наносили удары дронами и баллистикой.