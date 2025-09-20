Обстрел Киевщины 20 сентября — оккупанты атаковали дронами и ракетами

Россияне нанесли удары по Киевской области — фото последствий
Российская армия в ночь на 20 сентября атаковала Киевскую область. Захватчики нанесли удары дронами и ракетами.
Об этом сообщают глава Киевской ОВА Николай Калашник и пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Обстрел Киевской области 20 сентября
Российские захватчики атаковали Бучанский, Бориспольский и Обуховский районы Киевской области.
"В Бориспольском районе повреждено около десяти гаражных помещений. В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС", — рассказал Калашник.
А в Бучанском районе из-за падения обломков уничтоженной цели произошло возгорание пяти автомобилей. Сейчас пожар ликвидировали.
В ГСЧС добавили, что информация о погибших и пострадавших не поступала.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 20 сентября атаковали Днепр. В частности, зафиксировано попадание в многоэтажку.
Также взрывы раздавались в Николаевской области. Там захватчики наносили удары дронами и баллистикой.
