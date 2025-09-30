Відео
Головна Київ Росіяни завдали удару по Київщині — які наслідки

Росіяни завдали удару по Київщині — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 09:38
РФ атакувала Київщину — є постраждала
Наслідки атаки РФ на Київщину. Фото: ДСНС/Telegram

У вівторок, 30 вересня, російські окупанти атакували Київську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала літня жінка.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

Читайте також:
Атака РФ на Київщину
Наслідки атаки РФ на Київщину. Фото: Нацполіція

Атака РФ на Київщину — що відомо про наслідки

Сьогодні, 30 вересня, російські війська обстріляли Київську область. Внаслідок атаки постраждала пенсіонерка, також зафіксовано значні руйнування.

За даними Нацполіції, станом на 08:30 у Броварському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Також відбулось загоряння господарчої будівлі. Пожежу ліквідовано.

Обстріл Київщини
Наслідки атаки РФ на Київщину. Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожого обстрілу є потерпіла 75-річна жінка. Медичну допомогу надано на місці.

Зазначається, що на місці атаки РФ працювали група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції Київщини.

Нагадаємо, що на Чернігівщині російські окупанти завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури — місцеві жителі лишилися без електроенергії.

Крім того, війська РФ завдали удару по Запорізькій області — є значні руйнування.

Київська область обстріли війна в Україні атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
