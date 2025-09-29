Відео
Україна
У Києві прогриміли вибухи — що відомо

У Києві прогриміли вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 18:50
Вибухи в Києві 29 вересня - що відомо
Вибух під час атаки дронів. Фото ілюстративне: Reuters

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Столицю атакують дрони.

Про це повідомляють місцеві пабліки та пресслужба КМВА у понеділок, 29 вересня.

вибух
Допис КМВА. Фото: скриншот

У Києві працює ППО

У КМВА зазначили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози. 

"Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", — закликають громадян.

У низці північних та східних областей станом на 18:50 оголошено повітряну тривогу.

карта
Карта тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 вересня окупанти атакували Дніпропетровщину, де поранили людей. 

Загалом у ніч на 29 вересня РФ запустила по Україні 32 ударних БпЛА.

Київ вибух окупанти війна в Україні КМВА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
