Вибухи в Києві 29 вересня - що відомо

У Києві прогриміли вибухи — що відомо
Дата публікації: 29 вересня 2025 18:50
Вибух під час атаки дронів. Фото ілюстративне: Reuters
У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Столицю атакують дрони.
Про це повідомляють місцеві пабліки та пресслужба КМВА у понеділок, 29 вересня.
У Києві працює ППО
У КМВА зазначили, що сили ППО працюють над ліквідацією загрози.
"Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", — закликають громадян.
У низці північних та східних областей станом на 18:50 оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, 29 вересня окупанти атакували Дніпропетровщину, де поранили людей.
Загалом у ніч на 29 вересня РФ запустила по Україні 32 ударних БпЛА.
