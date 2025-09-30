РФ атаковала Киевскую область — есть пострадавшая

Россияне нанесли удар по Киевской области — какие последствия
Во вторник, 30 сентября, российские оккупанты атаковали Киевскую область. В результате вражеского обстрела пострадала пожилая женщина.
Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
Атака РФ на Киевскую область — что известно о последствиях
Сегодня, 30 сентября, российские войска обстреляли Киевскую область. В результате атаки пострадала пенсионерка, также зафиксированы значительные разрушения.
По данным Нацполиции, по состоянию на 08:30 в Броварском районе поврежден частный дом и автомобиль. Также произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидирован.
В результате вражеского обстрела есть пострадавшая 75-летняя женщина. Медицинская помощь оказана на месте.
Отмечается, что на месте атаки РФ работали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области.
Напомним, что на Черниговщине российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры — местные жители остались без электроэнергии.
Кроме того, войска РФ нанесли удар по Запорожской области — есть значительные разрушения.
