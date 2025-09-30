РФ атаковала Киевскую область — есть пострадавшая

Последствия атаки РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник, 30 сентября, российские оккупанты атаковали Киевскую область. В результате вражеского обстрела пострадала пожилая женщина.

Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Последствия атаки РФ на Киевскую область. Фото: Нацполиция

Атака РФ на Киевскую область — что известно о последствиях

Сегодня, 30 сентября, российские войска обстреляли Киевскую область. В результате атаки пострадала пенсионерка, также зафиксированы значительные разрушения.

По данным Нацполиции, по состоянию на 08:30 в Броварском районе поврежден частный дом и автомобиль. Также произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожар ликвидирован.

Последствия атаки РФ на Киевскую область. Фото: Нацполиция

В результате вражеского обстрела есть пострадавшая 75-летняя женщина. Медицинская помощь оказана на месте.

Отмечается, что на месте атаки РФ работали группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники полиции Киевской области.

Напомним, что на Черниговщине российские оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры — местные жители остались без электроэнергии.

Кроме того, войска РФ нанесли удар по Запорожской области — есть значительные разрушения.