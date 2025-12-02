Відео
Головна Київ Росіянин насмерть збив дитину у Києві — як може покарати суд

Росіянин насмерть збив дитину у Києві — як може покарати суд

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 03:56
Суд може позбавити волі росіянина, який насмерть збив дівчину у Києві
Суд. Ілюстративне фото: Freepik

У Києві затримали та повідомили про підозру громадянину РФ, який на пішохідному переході скоїв наїзд на 13 річну дівчину. За скоєне суд може позбавити чоловіка волі на великий термін.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 28 листопада 2025 року ввечері водій автомобіля "Tesla Model 3", рухаючись від вулиці Богатирської у напрямку проспекту Оболонського, на нерегульованому пішохідному переході не надав переваги людям, які перетинали дорогу. У цей момент проїжджу частину переходила 13-річна дівчина разом із 15-річним хлопцем. Унаслідок наїзду дівчина загинула на місці, тоді як хлопець не не постраждав.

Після цього водія оперативно затримали відповідно до ст. 208 КПК України.

У день трагедії затриманий, попри наявні ознаки сп’яніння, відмовився проходити перевірку на алкотестері "Драгер" та медичний огляд, однак зробив це наступної доби. Які саме заборонені речовини могли бути в його організмі, буде встановлено після отримання повних результатів експертиз.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 286-1 КК України — як порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до загибелі людини.

"Зазначимо, що цього водія тричі за останні кілька років притягали до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та рішенням судів позбавляли права керування транспортними засобами. Зокрема, в лютому 2025 року йому заборонили керувати автомобілем на 5 років", — додали у прокуратурі.

Яке рішення може ухвалити суд

У Київській обласній прокуратурі зазначили, що до суду вже подано клопотання про застосування до водія запобіжного заходу — тримання під вартою без можливості внесення застави.

У відомстві додали, що інкримінована стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років із додатковою забороною на керування транспортними засобами на такий же період.

Нагадаємо, що в Одеській області покарали військового, який здійснив смертельне ДТП, збивши жінку.

Також нещодавно ми писали, що 30 листопада на Позняках у Києві водій протаранив понад 15 авто.

ДТП Київ суд смерть росіяни судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
