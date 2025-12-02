Видео
Главная Киев Россиянин насмерть сбил ребенка в Киеве — как может наказать суд

Россиянин насмерть сбил ребенка в Киеве — как может наказать суд

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 03:56
Суд может лишить свободы россиянина, который насмерть сбил девушку в Киеве
Суд. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве задержали и сообщили о подозрении гражданину РФ, который на пешеходном переходе совершил наезд на 13 летнюю девочку. За содеянное суд может лишить мужчину свободы на большой срок. 

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, 28 ноября 2025 года вечером водитель автомобиля "Tesla Model 3", двигаясь от улицы Богатырской в направлении проспекта Оболонского, на нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущества людям, которые пересекали дорогу. В этот момент проезжую часть переходила 13-летняя девушка вместе с 15-летним парнем. В результате наезда девушка погибла на месте, тогда как парень не пострадал.

После этого водителя оперативно задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

В день трагедии задержанный, несмотря на имеющиеся признаки опьянения, отказался проходить проверку на алкотестере "Драгер" и медицинский осмотр, однако сделал это на следующие сутки. Какие именно запрещенные вещества могли быть в его организме, будет установлено после получения полных результатов экспертиз.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - как нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к гибели человека.

"Отметим, что этого водителя трижды за последние несколько лет привлекали к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и решением судов лишали права управления транспортными средствами. В частности, в феврале 2025 года ему запретили управлять автомобилем на 5 лет", — добавили в прокуратуре.

Какое решение может принять суд

В Киевской областной прокуратуре отметили, что в суд уже подано ходатайство о применении к водителю меры пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

В ведомстве добавили, что инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с дополнительным запретом на управление транспортными средствами на такой же период.

Напомним, что в Одесской области наказали военного, который совершил смертельное ДТП, сбив женщину.

Также недавно мы писали, что 30 ноября на Позняках в Киеве водитель протаранил более 15 авто.

ДТП Киев суд смерть россияне судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
