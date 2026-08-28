Росія знищила склад із книжками Vivat у Києві 28 серпня

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва. Фото архівне: REUTERS/Alina Smutko

Російські окупанти у пʼятницю, 28 серпня, вкотре атакували Київ. Зокрема, під ударом противника опинився склад, де зберігалися і книжки Vivat. Внаслідок обстрілу він згорів.

Про це повідомила гендиректорка видавництва Юлія Орлова, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по складу Vivat у Києві 28 серпня

"В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли. Тому сьогодні склад в Києві, де зберігалися і книжки Vivat, згорів. Звісно, ми займалися релокацією і тим, щоб наші книжки були не в одному місці, тому частину книжок все ж встигли перевезти у Львів і довантажити наші книгарні", — розповіла Орлова.

Водночас у столиці було багато книжкових новинок та книг українських авторів, оскільки Vivat готувався до фестивалю "Книжкова країна". Наразі участь видавництва під питанням.

Втрати рахують за трьома складами, де зберігалися книжки Vivat і партнерів.

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"Нема сил на який підтримуючий заклик. Давайте виживати", — додала Орлова.

Допис Орловой. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 28 серпня російські окупанти атакували Київську область, внаслідок чого є загиблий та поранені. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

Крім того, цієї ночі противник атакував склади "Нової пошти" та сусіднє підприємство у Святопетрівському. Сталася масштабна пожежа.