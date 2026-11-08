На Київщині троє людей загинули від чадного газу, а дитину госпіталізували
У селі Чупира Білоцерківського району Київської області троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. Ще один постраждалий перебуває в лікарні. На місце трагедії оперативно прибули рятувальники.
Про це повідомили в ДСНС Київщини, передає Новини.LIVE.
Що відомо про трагедію на Білоцерківщині
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку 3 листопада о 09:20. За попередньою інформацією, трагедія сталася через неправильне використання генератора, який працював у підвалі.
Серед загиблих — чоловік 1978 року народження, жінка 1986 року народження та дівчинка 2010 року народження. Хлопця 2010 року народження госпіталізували до дитячої лікарні.
У ДСНС нагадують, що генератори не можна використовувати в житлових, підвальних та інших закритих приміщеннях. Обладнання має працювати лише на відкритому повітрі, на безпечній відстані від будівель, вікон і дверей.
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