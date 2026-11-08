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Головна Київ На Київщині троє людей загинули від чадного газу, а дитину госпіталізували

На Київщині троє людей загинули від чадного газу, а дитину госпіталізували

Ua ru
8 листопада 2026 14:11
На Київщині троє людей загинули від чадного газу через генератор ДСНС Київщини
Поліція та газова служба на місці інциденту. Фото: ДСНС Київщини

У селі Чупира Білоцерківського району Київської області троє людей загинули внаслідок отруєння чадним газом. Ще один постраждалий перебуває в лікарні. На місце трагедії оперативно прибули рятувальники.

Про це повідомили в ДСНС Київщини, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про трагедію на Білоцерківщині

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку 3 листопада о 09:20. За попередньою інформацією, трагедія сталася через неправильне використання генератора, який працював у підвалі.

На Київщині троє людей загинули від чадного газу, а дитину госпіталізували - фото 1
Генератор на місці інциденту. Фото: ДСНС Київщини

Серед загиблих — чоловік 1978 року народження, жінка 1986 року народження та дівчинка 2010 року народження. Хлопця 2010 року народження госпіталізували до дитячої лікарні.

На Київщині троє людей загинули від чадного газу, а дитину госпіталізували - фото 2
Генератор на місці інциденту. Фото: ДСНС Київщини

У ДСНС нагадують, що генератори не можна використовувати в житлових, підвальних та інших закритих приміщеннях. Обладнання має працювати лише на відкритому повітрі, на безпечній відстані від будівель, вікон і дверей.

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пожежа Київська область генератори загиблі ДСНС
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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