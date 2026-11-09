Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Российская атака на Киевскую область забрала жизнь 82-летней женщины

Российская атака на Киевскую область забрала жизнь 82-летней женщины

Ua ru
9 ноября 2026 16:00
Нападение на Киевскую область: погибла 82-летняя женщина, есть раненые facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатель на месте пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В понедельник, 9 ноября, российские войска атаковали Вышгородский район Киевской области. В результате удара погибла 82-летняя женщина, разрушен двухэтажный частный жилой дом и гараж, еще два человека получили травмы. Взрывная волна также повредила другие объекты гражданской инфраструктуры.

О последствиях атаки сообщил Тимур Ткаченко, глава Киевской областной государственной администрации, передает Новини.LIVE.

Реклама
Тимур Ткаченко про російську атаку на Київщину 9 листопада
Вражеская атака на Вышгородский район. Скриншот: t.me/tkachenkotymur

Что известно о погибшей в Киевской области

По предварительной информации, 82-летняя женщина во время удара находилась на втором этаже дома.

Еще двое человек получили травмы. Одному из пострадавших медики диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы.

"Он не нуждался в госпитализации", — сообщил Тимур Ткаченко.

Читайте также:

Состояние и характер травм другой пострадавшей в настоящее время уточняются.

Какие еще повреждения зафиксировали в Киевской области

Помимо частного дома и гаража, взрывная волна повредила многоквартирный жилой дом и автомобиль.

На месте работали спасатели и другие профильные службы.

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь", — сообщил глава Киевской областной государственной администрации.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в селе Чупира Белоцерковского района Киевской области трое человек погибли в результате отравления угарным газом. Еще один пострадавший попал в больницу. На место трагедии прибыли спасатели.

Также Новини.LIVE писали, что в Международном центре культуры и искусств в Киеве продолжаются восстановительные работы после российского обстрела в ночь на 24 мая. На данный момент отремонтировано 2 000 квадратных метров кровли и заменено почти 1 000 квадратных метров окон.

Киевская область война в Украине погибшие пострадавшие атака России на Украину
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации