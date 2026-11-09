Спасатель на месте пожара. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В понедельник, 9 ноября, российские войска атаковали Вышгородский район Киевской области. В результате удара погибла 82-летняя женщина, разрушен двухэтажный частный жилой дом и гараж, еще два человека получили травмы. Взрывная волна также повредила другие объекты гражданской инфраструктуры.

О последствиях атаки сообщил Тимур Ткаченко, глава Киевской областной государственной администрации, передает Новини.LIVE.

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Вражеская атака на Вышгородский район. Скриншот: t.me/tkachenkotymur

Что известно о погибшей в Киевской области

По предварительной информации, 82-летняя женщина во время удара находилась на втором этаже дома.

Еще двое человек получили травмы. Одному из пострадавших медики диагностировали минно-взрывную травму, ожог лица и резаную рану стопы.

"Он не нуждался в госпитализации", — сообщил Тимур Ткаченко.

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Состояние и характер травм другой пострадавшей в настоящее время уточняются.

Какие еще повреждения зафиксировали в Киевской области

Помимо частного дома и гаража, взрывная волна повредила многоквартирный жилой дом и автомобиль.

На месте работали спасатели и другие профильные службы.

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь", — сообщил глава Киевской областной государственной администрации.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в селе Чупира Белоцерковского района Киевской области трое человек погибли в результате отравления угарным газом. Еще один пострадавший попал в больницу. На место трагедии прибыли спасатели.

Также Новини.LIVE писали, что в Международном центре культуры и искусств в Киеве продолжаются восстановительные работы после российского обстрела в ночь на 24 мая. На данный момент отремонтировано 2 000 квадратных метров кровли и заменено почти 1 000 квадратных метров окон.