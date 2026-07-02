Обстріл Києва 2 липня: у зоопарку пошкоджено будівлі та поранено тварин

Вибите скло на території КиївЗоо. Фото: КМДА

Російська масована атака 2 липня по Києву завдала руйнувань об'єктам КиївЗоо. Через обстріл поранилися крокодили та черепахи. Роботу закладу частково обмежили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на КМДА.

У Києві є пошкодження в зоопарку через обстріл

Під час чергового ворожого обстрілу Києва 2 липня під удар потрапив столичний зоопарк.

Вибите скло у дверях. Фото: КМДА

Унаслідок дії вибухової хвилі травми різного ступеня важкості отримали крокодили та черепахи. Наразі співробітники КиївЗоо, які забезпечують цілодобовий нагляд за мешканцями, оперативно провели всі необхідні лікувальні та рятувальні заходи. Завдяки їхнім зусиллям загибелі диких тварин вдалося уникнути, наразі всі вони перебувають у безпечних умовах.

Пошкоджене скління. Фото: КМДА

Руйнувань зазнала безпосередньо інфраструктура звіринця. Вибухом пошкоджено будівлі, де утримують птахів і приматів, акватераріум, сіносховище, а також купол зимового саду разом із розташованими всередині екзотичними рослинами.

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Вибите скло у куполі. Фото: КМДА

Руйнування зафіксували і на північній вхідній групі, через що її роботу, як і діяльність місцевого паркінгу, довелося тимчасово зупинити.

Пошкодження на куполі. Фото: КМДА

Попри наслідки обстрілу, зоопарк продовжує приймати відвідувачів. Зайти на територію можна через Центральний вхід, а вся інша частина КиївЗоо функціонує у звичному штатному режимі.

Новини.LIVE повідомляли, що масований нічний удар РФ по Києву 2 липня став найтрагічнішою атакою на столицю, внаслідок якої кількість загиблих вже зросла до 18 осіб. Основний удар ворог спрямував на Дарницький район, де повністю знищено кілька багатоквартирних будинків, дитячий майданчик та прилеглу інфраструктуру. Там тривають пошуково-рятувальні роботи, тому дані про жертви продовжують оновлюватися.

У звёязку з масштабами цієї трагедії 3 липня в Києві офіційно оголошено Днем жалоби за загиблими. Влада наголошує, що ця атака стала наймасованішою за весь час.