У Києві пошкоджено тепломережу — 500 будівель без гарячої води

Комунальники ремонтують мереді. Фото ілюстративне: Київтеплоенерго

Унаслідок ракетного обстрілу Києва 7 липня було пошкоджено теплову магістраль. Ворожий удар спричинив руйнування тепломережі діаметром 1 метр, що призвело до масштабного відключення гарячого водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київтеплоенерго.

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Без послуги залишилися близько 500 будівель у столиці. Серед них не лише житлові будинки, а й об’єкти соціальної інфраструктури, зокрема школи, медичні установи та відомчі організації.

Крім того, внаслідок атаки були пошкоджені віконні конструкції на одному з енергооб’єктів.

На місці вже працюють бригади комунальників.

"Працівники Київтеплоенерго наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, в Києві в ніч проти 7 липня лунали потужні вибухи.

Внаслідок атаки є руйнування цивільних об'єктів у Києві.