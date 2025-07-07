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Головна Київ Російська ракетна атака вивела з ладу тепломережу в Києві

Російська ракетна атака вивела з ладу тепломережу в Києві

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 09:06
У Києві пошкоджено тепломережу — 500 будівель без гарячої води
Комунальники ремонтують мереді. Фото ілюстративне: Київтеплоенерго

Унаслідок ракетного обстрілу Києва 7 липня було пошкоджено теплову магістраль. Ворожий удар спричинив руйнування тепломережі діаметром 1 метр, що призвело до масштабного відключення гарячого водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київтеплоенерго.

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Без послуги залишилися близько 500 будівель у столиці. Серед них не лише житлові будинки, а й об’єкти соціальної інфраструктури, зокрема школи, медичні установи та відомчі організації.

Крім того, внаслідок атаки були пошкоджені віконні конструкції на одному з енергооб’єктів.

На місці вже працюють бригади комунальників. 

"Працівники Київтеплоенерго наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження", — повідомили в компанії. 

Нагадаємо, в Києві в ніч проти 7 липня лунали потужні вибухи.

Внаслідок атаки є руйнування цивільних об'єктів у Києві. 

Київ аварія Київська область водопостачання дрони Київтеплоенерго
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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