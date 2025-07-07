У Києві пошкоджено тепломережу — 500 будівель без гарячої води

Російська ракетна атака вивела з ладу тепломережу в Києві
Унаслідок ракетного обстрілу Києва 7 липня було пошкоджено теплову магістраль. Ворожий удар спричинив руйнування тепломережі діаметром 1 метр, що призвело до масштабного відключення гарячого водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київтеплоенерго.
У Києві сотні будинків залишились без гарячої води
Без послуги залишилися близько 500 будівель у столиці. Серед них не лише житлові будинки, а й об’єкти соціальної інфраструктури, зокрема школи, медичні установи та відомчі організації.
Крім того, внаслідок атаки були пошкоджені віконні конструкції на одному з енергооб’єктів.
На місці вже працюють бригади комунальників.
"Працівники Київтеплоенерго наразі роблять усе необхідне для ліквідації пошкодження", — повідомили в компанії.
Нагадаємо, в Києві в ніч проти 7 липня лунали потужні вибухи.
Внаслідок атаки є руйнування цивільних об'єктів у Києві.
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