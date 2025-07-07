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Главная Киев Российская ракетная атака вывела из строя теплосеть в Киеве

Российская ракетная атака вывела из строя теплосеть в Киеве

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 09:06
В Киеве повреждена теплосеть — 500 зданий без горячей воды
Коммунальщики ремонтируют сети. Фото иллюстративное: Киевтеплоэнерго

В результате ракетного обстрела Киева, 7 июля, была повреждена тепловая магистраль. Вражеский удар вызвал разрушение теплосети диаметром 1 метр, что привело к масштабному отключению горячего водоснабжения. 

Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.

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Без услуги остались около 500 зданий в столице. Среди них не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, в частности школы, медицинские учреждения и ведомственные организации.

Кроме того, в результате атаки были повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.

На месте уже работают бригады коммунальщиков.

"Работники Киевтеплоэнерго сейчас делают все необходимое для ликвидации повреждения", — сообщили в компании.

Напомним, в Киеве в ночь на 7 июля раздавались мощные взрывы.

В результате атаки есть разрушения гражданских объектов в Киеве.

Киев авария Киевская область водоснабжение дроны Киевтеплоэнерго
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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