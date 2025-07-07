В Киеве повреждена теплосеть — 500 зданий без горячей воды

Российская ракетная атака вывела из строя теплосеть в Киеве
В результате ракетного обстрела Киева, 7 июля, была повреждена тепловая магистраль. Вражеский удар вызвал разрушение теплосети диаметром 1 метр, что привело к масштабному отключению горячего водоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевтеплоэнерго.
В Киеве сотни домов остались без горячей воды в Киеве
Без услуги остались около 500 зданий в столице. Среди них не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры, в частности школы, медицинские учреждения и ведомственные организации.
Кроме того, в результате атаки были повреждены оконные конструкции на одном из энергообъектов.
На месте уже работают бригады коммунальщиков.
"Работники Киевтеплоэнерго сейчас делают все необходимое для ликвидации повреждения", — сообщили в компании.
Напомним, в Киеве в ночь на 7 июля раздавались мощные взрывы.
В результате атаки есть разрушения гражданских объектов в Киеве.
Читайте Новини.LIVE!