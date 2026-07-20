Російський обстріл Києва знищив пів мільйона книжок — наслідки ударів

Зруйнований склад видавництва Книголав. Фото: Книголав / Facebook

Інна Буряк редактор стрічки новин

Росія повністю знищила склад видавництва "#книголав" у Києві внаслідок чергової терористичної атаки на столицю України у ніч проти 18 липня. Сукупні втрати лише готової книжкової продукції вже перевищують чверть мільйона примірників. Також росіяни знищили редакційне приміщення видавництва MISON, пошкодили офіс "АРК.ЮЕЙ" та спалили нові підручники для 4 класу підприємства "Конві".

Про наслідки обстрілів повідомляють команди видавництв, інформує Новини.LIVE.

Пожежа знищила "дім книжок"

Російський удар спричинив велику пожежу на території складу компанії Книголав, вогонь повністю знищив понад 250 тисяч примірників художньої, дитячої та нон-фікшн літератури.

"Найголовніше для нас — ніхто з наших колег не постраждав! Водночас ми втратили майже 250 тисяч книжок. Це результат праці авторів, перекладачів, редакторів, дизайнерів, друкарень і всієї команди, яка щодня працює для українського читача", — зазначає "#книголав" на своїй сторінці у Facebook.

Через руйнування інфраструктури компанія попереджає читачів про можливі тимчасові затримки з обробкою та відправленням замовлень.

Пошкоджене видавництво MISON. Фото: MISON / Facebook

Згорілі мрії та підручники для 4 класу

Ця ж ворожа атака завдала серйозної шкоди іншим представникам українського книжкового бізнесу.

Видавництво MISON повідомило у своїх соцмережах про повну втрату редакційного приміщення, де народжувалися ідеї та безпосередньо працювала команда.

Руйнування у видавництві MISON. Фото: MISON / Facebook

Приміщення видавництва MISON після пожежі. Фото: MISON / Facebook

Крім того, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено офіс видавництва "АРК.ЮЕЙ", що засноване у 2019 році, та спеціалізується на науково-популярній літературі.

Вибиті вікна в офісі "АРК.ЮЕЙ". Фото: АРК.ЮЕЙ / Instagram

Пошкоджений офіс "АРК.ЮЕЙ". Фото: АРК.ЮЕЙ / Instagram

Суттєвих руйнувань зазнали виробничі потужності київської друкарні та поліграфічного підприємства "Конві" в ніч проти 19 липня. Як повідомила комерційна директорка підприємства Вікторія Гайдай, на щастя, серед співробітників обійшлося без жертв. Проте вогонь та руйнування знищили величезний обсяг напівфабрикатів видавничої продукції. Зокрема, згоріли свіжонадруковані підручники для 4 класу, які готували до нового навчального року.

Пожежа на видавництві "Конві". Фото: "Конві" / Facebook

Пошкоджений видавничий цех "Конві". Фото: "Конві" / Facebook

Руйнування у видавництві "Конві". Фото: "Конві" / Facebook

Знищена інфраструктура та поранені

Як повідомляли Новини.LIVE, ворожа атака Росії в ніч проти 19 липня призвела до значної кількості поранених серед цивільного населення та пошкоджень житлової інфраструктури. Так, внаслідок масованого обстрілу столиці та області кількість постраждалих через атаку РФ на Київ становить 17 людей, серед яких є діти, а також загинула 89-річна жінка. Більшість травмованих отримали ушкодження через падіння уламків збитих ракет та вибухову хвилю в житлових кварталах передмістя.

Окрім людських жертв, цей обстріл спричинив колосальні матеріальні збитки для бізнесу. Зокрема, Росія знищила масштабний логістичний центр Amtel на Київщині, повністю вивівши з ладу один із найбільших складських комплексів країни. Наразі на всіх постраждалих локаціях тривають відновлювальні роботи та збір коштів на підтримку поранених і бізнесу.

У співавторстві з Веронікою Придюк