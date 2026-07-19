Удар РФ по Києву: 17 постраждалих, сотні пошкоджених об’єктів

Наслідки атаки РФ на Київ 19 липня 2026 року. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Унаслідок нічної атаки Росії на Київ кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Правоохоронці продовжують працювати на місцях ударів, фіксувати наслідки обстрілу та допомагати мешканцям столиці. Станція метро "Лук'янівська", яка була зачинена після атаки, вже відновила роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Поліцію Києва у неділю, 19 липня.

Правоохоронці приймають звернення громадян після атаки РФ на Київ. Фото: Нацполіція/Facebook

Наслідки балістичної атаки РФ на Київ

На місцях російських ударів у Києві продовжують працювати поліцейські. Біля пошкоджених об’єктів правоохоронці розгорнули мобільні пункти поліції, де приймають звернення від громадян та надають необхідну допомогу.

Станом на зараз слідчі прийняли близько 350 заяв від мешканців столиці щодо пошкодження майна. Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі.

За даними поліції, наразі відомо про 17 постраждалих внаслідок російського обстрілу. Кількість загиблих не змінилася — внаслідок атаки загинула 89-річна жінка.

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Правоохоронці продовжують документувати наслідки російської атаки, фіксувати руйнування та збирати докази чергового воєнного злочину, вчиненого військами РФ проти мирного населення України.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Facebook

Після нічного обстрілу станція метро "Лук'янівська" у Києві відновила роботу. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що станція працює у звичному режимі.

Новини.LIVE інформували, що внаслідок нічного удару РФ 19 липня по Київщині зруйновано головний розподільчий центр компанії AMTEL. Балістична ракета влучила в логістичний комплекс у Бучанському районі, площа якого перевищувала 100 тисяч квадратних метрів.

Новини.LIVE також писали, що атака РФ на Київ у ніч проти 19 липня стала однією з найбільших за кількістю застосованих балістичних ракет, але не наймасованішою за час повномасштабної війни. Юрій Ігнат зазначив, що за останні 35 діб столиця вже пережила чотири подібні масовані удари. Під час попередніх атак Росія також застосовувала балістику, десятки крилатих ракет і велику кількість ударних дронів.