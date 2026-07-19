Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Росія знищила масштабний логістичний центр Amtel на Київщині

Росія знищила масштабний логістичний центр Amtel на Київщині

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 16:34
Удар Росії по Київщині 19 липня: знищено логістичний хаб AMTEL
Наслідки російського удару по логістичному центрі в Київській області. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 19 липня масовано атакували Київ та область балістикою. Внаслідок атаки серйозних руйнувань зазнав один із найбільших логістичних комплексів України. Ворожа балістична ракета влучила в головний розподільчий центр компанії AMTEL, який забезпечував доставку вантажів по всій території країни.

Про це повідомив засновник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський, передає Новини.LIVE.

Російський удар по логістичному центрі під Києвом

За попередніми даними, внаслідок удару складський комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів був повністю знищений.

Логістичний центр AMTEL
Логістичний центр у Київській області. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

"Саме через цей логістичний хаб проходили товари для українських підприємств, лікарські засоби, гуманітарна допомога та сотні тисяч поштових відправлень", — розповів Соколовський.

Наслідки російського обстрілу Київщини 19 липня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 19 липня. Фото: ДСНС

У результаті обстрілу в Бучанському районі було знищено два складські приміщення логістичного комплексу.

Читайте також:

До ліквідації масштабної пожежі залучили понад 200 рятувальників, 73 одиниці техніки та три вертольоти. 

Удар Росії по логістичному центрі під Києвом 19 липня
Удар Росії по логістичному центрі у Київській області. Фото: ДСНС

Логістичний комплекс Amtel належав до об’єктів класу А і вважався найбільшим складським активом у портфелі Dragon Capital.

У березні 2024 року його придбала компанія "Гістіон" із Херсона. Вартість комплексу попередньо оцінювали в межах 35-40 мільйонів доларів. 

null
Допис Соколовського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на засновника UKRTAC Северіона Дангадза, російські окупанти у ніч проти 19 липня повністю знищили завод та склади UKRTAC. На щастя, працівники не постраждали і усі живі.

Відомо, що упродовж 40 хвилин Росія випустила по Києву близько 40 ракет. Зокрема, противник випускав балістичні ракети типу "Іскандер-М", "Циркон" та С-400.

війна Київська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації