Удар Росії по Київщині 19 липня: знищено логістичний хаб AMTEL

Наслідки російського удару по логістичному центрі в Київській області. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 19 липня масовано атакували Київ та область балістикою. Внаслідок атаки серйозних руйнувань зазнав один із найбільших логістичних комплексів України. Ворожа балістична ракета влучила в головний розподільчий центр компанії AMTEL, який забезпечував доставку вантажів по всій території країни.

Про це повідомив засновник групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський, передає Новини.LIVE.

Російський удар по логістичному центрі під Києвом

За попередніми даними, внаслідок удару складський комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів був повністю знищений.

Логістичний центр у Київській області. Фото: facebook.com/sokolovsky.inform

"Саме через цей логістичний хаб проходили товари для українських підприємств, лікарські засоби, гуманітарна допомога та сотні тисяч поштових відправлень", — розповів Соколовський.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Київщини 19 липня. Фото: ДСНС

У результаті обстрілу в Бучанському районі було знищено два складські приміщення логістичного комплексу.

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Удар Росії по логістичному центрі у Київській області. Фото: ДСНС

Логістичний комплекс Amtel належав до об’єктів класу А і вважався найбільшим складським активом у портфелі Dragon Capital.

У березні 2024 року його придбала компанія "Гістіон" із Херсона. Вартість комплексу попередньо оцінювали в межах 35-40 мільйонів доларів.

Допис Соколовського. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на засновника UKRTAC Северіона Дангадза, російські окупанти у ніч проти 19 липня повністю знищили завод та склади UKRTAC. На щастя, працівники не постраждали і усі живі.

Відомо, що упродовж 40 хвилин Росія випустила по Києву близько 40 ракет. Зокрема, противник випускав балістичні ракети типу "Іскандер-М", "Циркон" та С-400.