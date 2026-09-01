Будинок понівечений, авто згоріли: наслідки атаки РФ на Бориспіль

Наслідки атаки РФ на Бориспіль. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Російські війська вночі завдали удару по Борисполю Київської області, пошкодивши житловий будинок та об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, мешканців пошкодженої багатоповерхівки евакуювали.

Про наслідки російського обстрілу повідомили голова Київської ОВА Тимур Ткаченко та ДСНС, передає з місця подій журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Пошкоджена багатоповерхівка

Внаслідок російської атаки у Борисполі постраждав п’ятиповерховий житловий будинок. У квартирах та на балконах пошкоджені конструкції, вибиті вікна. Біля будинку також загорілися автомобілі на парковці.

Із будинку евакуювали 50 мешканців. За попередньою інформацією, постраждали вісім людей, серед них одна дитина. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють екстрені служби. Мешканці намагаються забрати з пошкоджених квартир речі, які вдалося зберегти після удару.

Читайте також:

Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Згоріле авто. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Вирва внаслідок атаки РФ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

В іншій частині Борисполя російська атака пошкодила будівлю підприємства. За даними ДСНС, там загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Ще одна людина загинула внаслідок удару по місцевому СТО. Рятувальні та аварійні роботи на місцях ударів тривають.

Допис ДСНС. Скріншот: Facebook

Допис Тимур Ткаченко. Скріншот: Telegram

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що російські війська скоригували тактику повітряних ударів по Києву, збільшивши використання реактивних ударних дронів. Столиця вже шосту добу поспіль перебуває під атаками, що, за оцінкою експерта, може свідчити про намір РФ виснажувати українську ППО та підтримувати постійний тиск на місто.

Новини.LIVE інформували, що за словами Володимира Зеленського, загалом у Борисполі загинули четверо людей, ще 13 отримали поранення. Внаслідок російської атаки в Борисполі пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Із будівлі евакуювали 50 мешканців, а на місці працюють екстрені служби. Також удар спричинив пошкодження підприємств.