Росія змінила тактику обстрілів Києва - експерт

Ліквідація наслідків атак РФ по Київщині. Фото: ДСНС Київщини

Росія змінила тактику повітряних атак по Києву та почала частіше застосовувати реактивні ударні дрони. Шосту добу поспіль столиця зазнає атак, які можуть бути частиною нової стратегії ворога з виснаження української ППО та створення постійного тиску на місто.

Про це розповів експерт з питань авіаційного ринку Богдан Долінце в прямому ефірі Ранок.LIVE.

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Росія перейшла до нової тактики атак

Богдана Долінце відповідаючи на питання Олександра Саюна, розповів, що масовані удари балістичними ракетами Росії по Україні нікуди не зникли, однак підхід до їхньої підготовки та проведення може змінюватися. Експерт зазначає, що раніше підготовка до чергової масштабної атаки могла тривати від трьох до десяти діб.

Водночас після нещодавніх масованих ударів із використанням різних видів озброєння цей період, за оцінкою експерта, може стати довшим. Підготовка нової масштабної атаки може займати приблизно від п’яти до семи днів, а в окремих випадках — до десяти.

Однак, як наголосив Долінце, важливою зміною є поява додаткового компонента — систематичних атак, спрямованих на виснаження українських сил протиповітряної оборони.

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Реактивні дрони використовують для виснаження ППО

Експерт вважає, що постійне застосування реактивних ударних безпілотників може стати для Росії довготривалою тактикою. Йдеться не лише про завдання безпосередньої шкоди, а й про створення постійного навантаження на українську систему ППО.

"Додався компонент на виснаження сил ППО та тиск на економіку з використанням постійного польоту реактивних ударних дронів", — пояснив Богдан Долінце.

За його словами, Росії вдалося наростити виробництво таких безпілотників і водночас зменшити залежність від китайських двигунів для них. Це дає російській армії можливість підтримувати значні обсяги застосування дронів під час атак.

До 30% безпілотників можуть бути реактивними

Богдан Долінце зазначив, що наявні виробничі можливості Росії вже дозволяють здійснювати масовані атаки, у складі яких значну частину становлять реактивні безпілотники.

За оцінкою експерта, їхня частка під час окремих масованих атак може сягати 30%. Таким чином, Росія може одночасно використовувати різні типи ударних дронів, щоб створювати тривале навантаження на українську ППО.

"Швидше за все, ми можемо констатувати, що дана тактика стане, напевне, постійною з боку ворога", — зазначив експерт.

На його думку, регулярне застосування реактивних дронів є частиною стратегії Росії, яка передбачає не лише проведення окремих масованих ударів, а й постійний тиск на українську протиповітряну оборону та економіку.

Останні новини Києва

Новини.LIVE писали, що в ніч на вівторок, 1 вересня, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу в столиці виникла пожежа, є загиблі та постраждалі. Після 02:20 у столиці пролунала серія потужних вибухів, які тривали близько 20 хвилин. У цей період російські війська здійснювали пуски балістичних ракет по Києву.

Новини.LIVE писали, що в ніч на 1 вересня російські війська також завдали ударів по Київській області, застосувавши безпілотники та ракети. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджені житловий будинок і підприємство, є загиблі та поранені. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що російські сили вкотре атакували цивільну інфраструктуру та житлову забудову.