Дом разрушен, машины сгорели: последствия нападения РФ на Борисполь

Последствия атаки РФ на Борисполь. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Российские войска ночью нанесли удар по Борисполю в Киевской области, повредив жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, жителей поврежденного многоэтажного дома эвакуировали.

О последствиях российского обстрела сообщили глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко и ГСЧС, передает с места событий журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Поврежденный многоэтажный дом

В результате российской атаки в Борисполе пострадал пятиэтажный жилой дом. В квартирах и на балконах повреждены конструкции, выбиты окна. Возле дома также загорелись автомобили на парковке.

Из дома эвакуировали 50 жильцов. По предварительной информации, пострадали восемь человек, среди них один ребенок. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы. Жильцы пытаются забрать из поврежденных квартир вещи, которые удалось сохранить после удара.

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Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Сгоревший автомобиль. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Воронка в результате атаки РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В другой части Борисполя российская атака повредила здание предприятия. По данным ГСЧС, там погибли два человека, ещё трое получили ранения. Ещё один человек погиб в результате удара по местной СТО. Спасательные и аварийные работы на местах ударов продолжаются.

Пост ДСНС. Скриншот: Facebook

Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Последние новости Киева

Новини.LIVE писали, что российские войска скорректировали тактику воздушных ударов по Киеву, увеличив использование реактивных ударных дронов. Столица уже шестые сутки подряд подвергается атакам, что, по оценке эксперта, может свидетельствовать о намерении РФ изнурить украинскую ПВО и поддерживать постоянное давление на город.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, в целом в Борисполе погибли четыре человека, ещё 13 получили ранения. В результате российской атаки в Борисполе повреждён пятиэтажный жилой дом. Из здания эвакуировали 50 жителей, а на месте работают экстренные службы. Также удар привёл к повреждению предприятий.