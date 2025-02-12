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Розкидане скло і шматки фасаду — ситуація в Києві після обстрілу

12 лютого 2025 09:15
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Києва 12 лютого — яка ситуація на місці атаки
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Після комбінованого удару по Києву 12 лютого в Оболонському районі міста є руйнування. Станом на зараз відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Києву 12 лютого

Станом на зараз в Оболонському районі міста розкидання шматки скла і фасаду. Також на місці атаки видно тіло загиблої людини. На місці продовжують працювати усі відповідні служби. 

удар по Києву 12 лютого
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва 12 лютого
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
атака на Київ 12 лютого
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва 12 лютого
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва 12 лютого
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва 12 лютого
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Також відомо, що внаслідок атаки загинула одна люди, ще четверо — отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого окупанти випустили по Україні балістичні ракети та ударні дрони. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей. 

Коментуючи атаку на Україну, Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін не готується до миру, а продовжує вбивати українців та руйнувати міста. 

Київ обстріли ракети дрони війна в Україні руйнування
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