Обстріл Києва 12 лютого — яка ситуація на місці атаки

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Після комбінованого удару по Києву 12 лютого в Оболонському районі міста є руйнування. Станом на зараз відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Наслідки удару по Києву 12 лютого

Станом на зараз в Оболонському районі міста розкидання шматки скла і фасаду. Також на місці атаки видно тіло загиблої людини. На місці продовжують працювати усі відповідні служби.

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Також відомо, що внаслідок атаки загинула одна люди, ще четверо — отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 12 лютого окупанти випустили по Україні балістичні ракети та ударні дрони. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Коментуючи атаку на Україну, Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін не готується до миру, а продовжує вбивати українців та руйнувати міста.