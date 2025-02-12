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Разбросанные стекла и куски фасада — ситуация в Киеве после атаки

12 февраля 2025 09:15
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Киева 12 февраля — какая ситуация на месте атаки
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

После комбинированного удара по Киеву 12 февраля в Оболонском районе города есть разрушения. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Последствия удара по Киеву 12 февраля

По состоянию на сейчас в Оболонском районе города разбросаны куски стекла и фасада. Также на месте атаки видно тело погибшего человека. На месте продолжают работать все соответствующие службы.

удар по Києву 12 лютого
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва 12 лютого
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE
атака на Київ 12 лютого
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва 12 лютого
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва 12 лютого
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE
обстріл Києва 12 лютого
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Также известно, что в результате атаки погиб один человек, еще четверо — получили ранения.

Напомним, в ночь на 12 февраля оккупанты выпустили по Украине баллистические ракеты и ударные дроны. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей.

Комментируя атаку на Украину, Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин не готовится к миру, а продолжает убивать украинцев и разрушать города.

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