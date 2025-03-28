Метро Києва 2025 — графік роботи, ціна проїзду та укриття

Метро у Києві. Фото ілюстративне: УНІАН

Київський метрополітен у 2025 році працює у звичному режимі — з 06:00 до 23:00 щодня. У цей час кияни та гості столиці можуть користуватись усіма лініями метро, враховуючи актуальні інтервали руху поїздів у різний час доби.

Новини.LIVE розповість, як працює метро у Києві в 2025 році.

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У будні дні потяги курсують з інтервалом у 3-4 хвилини у години пік. У міжпіковий час цей показник зростає до 5-6 хвилин. У вихідні дні середній інтервал становить 6-7 хвилин.

За оновленим розкладом КП "Київський метрополітен" у години найбільшого навантаження поїзди підходять з інтервалом від 2 хвилин 45 секунд до 3 хвилин 45 секунд, залежно від напрямку. У менш завантажений час — 5-6 хвилин, а у вихідні — 6-7 хвилин. Проїзд у метро коштує 8 гривень за одну поїздку.

Червона гілка метро. Фото: КП Київський метрополітен

Синя гілка метро Києва. Фото: КП Київський метрополітен

Зелена гілка метро Києва. Фото: КП Київський метрополітен

Як працює метро під час повітряної тривоги

У разі оголошення повітряної тривоги наземна станція "Гідропарк" припиняє роботу. У цей період червона гілка метро працює лише між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна", а синя — від "Героїв Дніпра" до "Теремки".

Підземні станції метро продовжують працювати в режимі укриття цілодобово. Під час комендантської години з 00:00 до 05:00 на станції можна зайти лише як до сховища. Для цього необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Правоохоронці забезпечують допуск на станції під час тривоги. На вході є контакти поліції, а також дзвіночок для виклику чергового.

Умови перебування в укриттях метро

Підземні станції облаштовані для довготривалого перебування людей. Там є питна вода з фонтанчиків на платформах, санітарні вузли, вентиляційні системи, мобільний інтернет 4G, додаткові місця для сидіння, матраци та ковдри.

Нагадаємо, деякі громадяни України можуть не купувати квитки на метро — дізнайтеся, хто має право на пільговий безплатний проїзд.

Також у Києві змінили правила руху громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги.