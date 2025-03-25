Рух транспорту у Києві — чи зупинятиметься метро під час тривоги

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві змінили правила руху для транспорту під час тривоги. Тепер водії комунального транспорту, як і приватного, можуть не зупинятися, однак для тих, хто користувався наземним метрополітеном, новини невтішні.

Про це пише BBC News Україна.

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Правила руху транспорту під час повітряної тривоги у Києві змінили після тривалих суперечок та обговорень. Відтак, рух громадського транспорту можна буде продовжувати, а от для мешканців лівого берега, які користуються наземним метро, проблеми залишаються.

Поки що метро у Києві працюватиме в такому ж режимі, як і раніше. Під час оголошення повітряної тривоги рух поїздів наземною частиною метро буде обмеженим. Це питання є болючим для багатьох мешканців столиці, оскільки зупинка руху паралізує місто на певний період й дістатися центру з лівого берега наземним метро неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на одній зі станцій метро у Києві знайшли підозрілу коробку. Через це її тимчасово зачинили на вхід і вихід й викликали вибухотехніків.

Також ми повідомляли про те, що у столиці триває будівництво метро на Виноградар. Наразі там зводять перший в Україні двоповерховий тунель.