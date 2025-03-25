Рух транспорту у Києві — чи зупинятиметься метро під час тривоги

Рух по-новому — чи буде зупинятися метро в Києві під час тривоги
У Києві змінили правила руху для транспорту під час тривоги. Тепер водії комунального транспорту, як і приватного, можуть не зупинятися, однак для тих, хто користувався наземним метрополітеном, новини невтішні.
Про це пише BBC News Україна.
Як працюватиме метро в Києві
Правила руху транспорту під час повітряної тривоги у Києві змінили після тривалих суперечок та обговорень. Відтак, рух громадського транспорту можна буде продовжувати, а от для мешканців лівого берега, які користуються наземним метро, проблеми залишаються.
Поки що метро у Києві працюватиме в такому ж режимі, як і раніше. Під час оголошення повітряної тривоги рух поїздів наземною частиною метро буде обмеженим. Це питання є болючим для багатьох мешканців столиці, оскільки зупинка руху паралізує місто на певний період й дістатися центру з лівого берега наземним метро неможливо.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на одній зі станцій метро у Києві знайшли підозрілу коробку. Через це її тимчасово зачинили на вхід і вихід й викликали вибухотехніків.
Також ми повідомляли про те, що у столиці триває будівництво метро на Виноградар. Наразі там зводять перший в Україні двоповерховий тунель.
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