Метро Киева 2025 — график работы, цена проезда и укрытия

Метро в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

Киевский метрополитен в 2025 году работает в обычном режиме — с 06:00 до 23:00 ежедневно. В это время киевляне и гости столицы могут пользоваться всеми линиями метро, учитывая актуальные интервалы движения поездов в разное время суток.

Новини.LIVE расскажет, как работает метро в Киеве в 2025 году.

Читайте также:

Как курсирует метро в Киеве и какова стоимость проезда

В будние дни поезда курсируют с интервалом в 3-4 минуты в часы пик. В межпиковое время этот показатель возрастает до 5-6 минут. В выходные дни средний интервал составляет 6-7 минут.

По обновленному расписанию КП "Киевский метрополитен" в часы наибольшей нагрузки поезда подходят с интервалом от 2 минут 45 секунд до 3 минут 45 секунд, в зависимости от направления. В менее загруженное время — 5-6 минут, а в выходные — 6-7 минут. Проезд в метро стоит 8 гривен за одну поездку.

Красная ветка метро. Фото: КП Киевский метрополитен

Синяя ветка метро Киева. Фото: КП Киевский метрополитен

Зеленая ветка метро Киева. Фото: КП Киевский метрополитен

Как работает метро во время воздушной тревоги

В случае объявления воздушной тревоги наземная станция "Гидропарк" прекращает работу. В этот период красная ветка метро работает только между станциями "Академгородок" и "Арсенальная", а синяя — от "Героев Днепра" до "Теремки".

Подземные станции метро продолжают работать в режиме укрытия круглосуточно. Во время комендантского часа с 00:00 до 05:00 на станции можно зайти только как в убежище. Для этого необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Правоохранители обеспечивают допуск на станции во время тревоги. На входе есть контакты полиции, а также звоночек для вызова дежурного.

Условия пребывания в укрытиях метро

Подземные станции обустроены для длительного пребывания людей. Там есть питьевая вода из фонтанчиков на платформах, санитарные узлы, вентиляционные системы, мобильный интернет 4G, дополнительные места для сидения, матрасы и одеяла.

Напомним, некоторые граждане Украины могут не покупать билеты на метро — узнайте, кто имеет право на льготный бесплатный проезд.

Также в Киеве изменили правила движения общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги.