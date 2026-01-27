У Києві викрили посадовців Київзеленбуду, які розтратили один млн гривень

Викриття посадовців, що розтратили бюджетні кошти Києва. Фото: Прокуратура України

У Києві викрили посадовців Київзеленбуду, які розтратили бюджетні кошти під час реконструкції парку "Наталка" на Оболоні. Мовиться про більш ніж один мільйон гривень.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 27 січня.

У Києві викрили посадовців Київзеленбуду — що відомо

Отже, прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру двом посадовцям КО "Київзеленбуд" та директору приватного підприємства.

Їх підозрюють у заволодінні бюджетними грошима під час реконструкції парку відпочинку в урочищі "Наталка".

Встановлено, що у грудні 2024 року заступник начальника управління та начальник відділу КО "Київзеленбуд" разом із директором приватного підприємства розробили спільний план розтрати бюджетних коштів.

Підприємець вносив до актів виконаних робіт неправдиві відомості, вказуючи роботи, які фактично не виконали. Посадовці КО "Київзеленбуд" приймали ці документи, погоджували їх та зрештою оплачували невиконані будівельні роботи.

За даними експертизи, таким чином комунальне об’єднання оплатило невиконані роботи на понад 1 млн гривень, чим завдано збитків бюджету на цю суму.

За інформацією прокуратури, наразі начальник управління КО "Київзеленбуд" перебуває під вартою, до директора приватного підприємства обрано судом запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, начальнику відділу — особисте зобов’язання.

Нагадаємо, що 23 січня у Департаменті фінансів КМДА відбулися обшуки.

Нещодавно ми інформували, що посадовців Львова підозрюють у зловживаннях на ремонті дитячого табору "Старт" у Карпатах.