Мистецтво під час війни: у Києві відкриється виставка

Розписані гільзи, ракети та буржуйки: у Києві відкриють оригінальну виставку про війну
У Києві 25 лютого відкриється мистецька виставка, присвячена війні. На виставці будуть представлені роботи українських митців, створені із гільз, буржуйок, ящиків від боєприпасів та інших речей.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської військової адміністрації.
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Що буде представлено
"Тубус ПЗРК "Ігла", з якої збили смертоносну крилату ракету ворога 29 грудня з даху київського будинку. Гільзи з-під українського снаряда незламних оборонців Бахмута. Ракета "Ураган", яка летіла нищити мешканців Святогірська.
Усе це — експонати вражаючої мистецької виставки. Гільзи, буружуйки, ящики від снарядів, двигуни від ракет і багато інших воєнних артефактів розписані 15-ма різними видами розпису — петриківським, київським, полтавським, яворівським, семчаківським, кримськотатарським та іншими", — розповіли у КМВА.
Як зазначається у повідомленні, кожна артилерійська гільза закарбувала свою трагедію війни, які переживають міста Бахмут, Маріуполь, Харків, Херсон, Суми, Лисичанськ. Бійці збирали їх для художників по всьому фронту.
"Окрім розмальованих речей з війни, виставка дивує кількома десятками унікальних патріотичних артплакатів з елементами декоративних розписів. Усі експонати тут приурочені боротьбі. Боротьбі за нашу ідентичність, нашу культуру, наше майбутнє. Від початку повномасштабного вторгнення війна змінила не лише людей, вона змінила й українську творчість. Вона стала такою, якою її втілили у життя 28 майстрів цієї виставки", — зазначають у пресслужбі.
Окремою родзинкою виставки стануть ляльки-мотанки. Кожна зі своєю особистою історією про пережите.
Експонати будуть продані на аукціоні
Як зазначають організатори виставки, усі роботи згодом підуть на аукціон.
"Лише одна лялька-мотанка, яка вже стала оберегом експозиції, не продаватиметься. Це — лялька-волонтерка. Вона уособлює мету експозиції. Адже усі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ та для сімей загиблих героїв", — йдеться у повідомленні.
Де та коли проходитиме виставка
Виставка працюватиме до 25 лютого у Мистецькій галереї бібліотеки ім. Миколи Руденка.
Організовували виставку Київська міська військова адміністрація та Дарницька РДА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці незабаром відкриється культурний простір "Модуль тимчасовості". Для зведення будівлі використають метал із заводу "Азовсталь" й металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі.