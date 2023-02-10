Искусство во время войны: в Киеве откроется выставка

На выставке представлены работы 28 мастеров

В Киеве 25 февраля откроется художественная выставка, посвященная войне. На выставке будут представлены работы украинских художников, созданные из гильз, буржуек, ящиков от боеприпасов и других вещей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской военной администрации.

Что будет представлено

"Тубус ПЗРК "Игла", из которой сбили смертоносную крылатую ракету врага 29 декабря с крыши киевского дома. Гильзы из-под украинского снаряда несокрушимых защитников Бахмута. Ракета "Ураган", которая летела уничтожать жителей Святогорска.

Все это экспонаты впечатляющей художественной выставки. Гильзы, буружуйки, ящики от снарядов, двигатели от ракет и многие другие военные артефакты расписаны 15 разными видами росписи — петриковской, киевской, полтавской, яворовской, семчаковской, крымскотатарской и другими", — рассказали в КМВА.

Как отмечается в сообщении, каждая артиллерийская гильза запечатлела свою трагедию войны, которую переживают города Бахмут, Мариуполь, Харьков, Херсон, Сумы, Лисичанск. Бойцы собирали их для художников по всему фронту.

"Кроме разрисованных вещей с войны, выставка удивляет несколькими десятками уникальных патриотических арт-плакатов с элементами декоративных росписей. Все экспонаты здесь посвящены борьбе. Борьбе за нашу идентичность, нашу культуру, наше будущее. С начала полномасштабного вторжения война изменила не только людей, она изменила не только людей, но и изменила украинскую войну и творчество. Оно стало таким, каким его воплотили в жизнь 28 мастеров этой выставки", — отмечают в пресс-службе.

Отдельной изюминкой выставки станут куклы-мотанки. Каждая со своей личной историей о пережитом.

Экспонаты будут проданы на аукционе

Как отмечают организаторы выставки, все работы пойдут на аукцион.

"Только одна кукла-мотанка, которая уже стала оберегом экспозиции, не будет продаваться. Это — кукла-волонтер. Она олицетворяет цель экспозиции. Ведь все собранные средства пойдут на нужды ВСУ и для семей погибших героев", — говорится в сообщении.

Где и когда пройдет выставка

Выставка будет работать до 25 февраля в Художественной галерее библиотеки им. Николая Руденко.

Организовали выставку Киевская городская военная администрация и Дарницкая РГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице в скором времени откроется культурное пространство "Модуль временности". Для строительства здания используют металл с завода "Азовсталь" и металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе.