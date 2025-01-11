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Разработчики игры о Чернобыле готовят масштабное обновление

11 января 2025 09:59
Анастасия Постоенко - Редактор
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 готовят масштабное обновление
Кадр из игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

После релиза игры про Чернобыльскую зону S.T.A.L.K.E.R. 2, который состоялся 20 ноября 2024 года, команда GSC Game World активно работает над совершенствованием игры. Один из разработчиков анонсировал масштабное обновление.

Про це зокрема розповів Маркетинг-дизайнер GSC Games Тарас Кукурян у соцмережі X.

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Выпущенные патчи уже исправили самые большие проблемы, но впереди ожидаются масштабные изменения, в частности возвращение вырезанных элементов и введение новых функций.

Игра про Чернобыль
Кадр из игры. Фото: скриншот

Тарас Кукурян в соцсети X отметил, что 2025 год станет "очень интересным для фанатов S.T.A.L.K.E.R. 2".

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Сообщение Тараса Кукуряна. Фото скриншот

Команда не только работает над исправлением багов, но и планирует воплощать идеи на основе отзывов игроков. Следующее крупное обновление игры запланировано на начало 2025 года.

Что может войти в обновление

Ранее владелец GSC Games Максим Криппа упоминал, что игра получит дополнения и многопользовательский режим. Однако после успешного запуска и высоких продаж планы студии расширились.

Благодаря поддержке сообщества, разработчики рассматривают возможность возвращения вырезанных элементов и добавления нового контента.

Несмотря на популярность проекта, версия игры для PlayStation 5 пока не анонсирована. Однако долгосрочная поддержка S.T.A.L.K.E.R. 2 и намерения усовершенствовать игру демонстрируют стремление GSC Game World сохранить интерес аудитории.

Напомним, концепт-художник GSC Game World показал эскизы к "ранней версии" Припяти в игре S.T.A.L.K.E.R. 2.

Также искусственный интеллект показал, какой вид имела бы Припять, если бы на ЧАЭС никогда не произошло бы ядерной аварии.

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