Розстріляв цивільних на Київщині — в Україні судили російського окупанта

Російські окупанти. Фото: Київська обласна прокуратура

В Україні судили російського загарбника, який пострілами вбив двох цивільних. Це сталося у березні 2022 року під час окупації Київської області.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з маркуванням "V" та надписом "танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу села Мрія Бучанського району.

Вантажівка окупантів. Фото: Київська обласна прокуратура

Водночас до них вийшли двоє неозброєних цивільних — власник підприємства та охоронець. Загарбники спочатку дали їм можливість піти, а як тільки ті відійшли на кілька метрів — відкрили вогонь у спину. Чоловіки отримали щонайменше 12 вогнепальних поранень, через що померли.

Фото окупанта з камер відеоспостереження. Фото: Київська обласна прокуратура

Після чого росіяни зайшли на територію підприємства та вкрали всі матеріальні цінності — цей злочин був зафіксований камерами відеоспостереження.

Суд встановив особу одного з окупантів, який розстріляв цивільних та засудив його до довічного ув'язнення.

Ним виявився старший лейтенант танкової бригади ЗС РФ.

"Матеріали щодо інших осіб, причетних до злочину, виділені в окреме кримінальне провадження", — уточнили в Офісі Генпрокурора.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що Червонозаводський райсуд Харкова заочно судитиме чотирьох колаборантів, які співпрацювали з російською армією протягом окупації Харківської області. Вони працювали в лавах окупаційної поліції.

Крім того, у Чугуєві відбувся суд над колишньою урядовицею мерії Вовчанська, яка співпрацювала з окупантами в період окупації міста. Суд призначив їй п'ять років позбавлення волі.