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Розстріляв цивільних на Київщині — в Україні судили російського окупанта

12 січня 2024 13:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Розстріляв цивільних на Київщині — в Україні судили російського окупанта
Російські окупанти. Фото: Київська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні судили російського загарбника, який пострілами вбив двох цивільних. Це сталося у березні 2022 року під час окупації Київської області. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Прокурори у суді довели, що у березні 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з маркуванням "V" та надписом "танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу села Мрія Бучанського району.

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Вантажівка окупантів. Фото: Київська обласна прокуратура

Водночас до них вийшли двоє неозброєних цивільних — власник підприємства та охоронець. Загарбники спочатку дали їм можливість піти, а як тільки ті відійшли на кілька метрів — відкрили вогонь у спину. Чоловіки отримали щонайменше 12 вогнепальних поранень, через що померли.

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Фото окупанта з камер відеоспостереження. Фото: Київська обласна прокуратура

Після чого росіяни зайшли на територію підприємства та вкрали всі матеріальні цінності — цей злочин був зафіксований камерами відеоспостереження.

Суд встановив особу одного з окупантів, який розстріляв цивільних та засудив його до довічного ув'язнення. 

Ним виявився старший лейтенант танкової бригади ЗС РФ.

"Матеріали щодо інших осіб, причетних до злочину, виділені в окреме кримінальне провадження", — уточнили в Офісі Генпрокурора.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора
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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, що Червонозаводський райсуд Харкова заочно судитиме чотирьох колаборантів, які співпрацювали з російською армією протягом окупації Харківської області. Вони працювали в лавах окупаційної поліції. 

Крім того, у Чугуєві відбувся суд над колишньою урядовицею мерії Вовчанська, яка співпрацювала з окупантами в період окупації міста. Суд призначив їй п'ять років позбавлення волі.

суд
Офіс генерального прокурора
Київська область
окупація
війна в Україні

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