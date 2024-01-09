Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В Україні судитимуть ексдепутата Київради за незаконне будівництво в столиці arrow

В Україні судитимуть ексдепутата Київради за незаконне будівництво в столиці

9 січня 2024 19:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні судитимуть ексдепутата Київради за незаконне будівництво в столиці
Засідання Київради. Фото: Київська міська рада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Читайте також:

Що відомо про самовільне будівництво

Повідомляється, що колишній депутат Київради самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі Києва. Водночас відповідних документів та дозволу на це чиновник не мав. 

Як відомо, на комунальній землі чиновник збудував будівлі, які використовуються як місця роздрібного продажу продуктів харчування та інших товарів. Ба більше, пізніше на підставі фіктивних документів зареєстрував на об'єкти право власності. 

Площа самовільно збудованих будівель складає 858,8 квадратних метрів. 

Фігуранта судитимуть

Так, стосовно колишнього депутата Київської міської ради скерували до суду обвинувальний акт. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

null
Колишній депутат Київради. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, днями комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю 30 зупинок громадського транспорту в столиці, що викликало неабиякий суспільний резонанс. Втім, як пояснили в організації, об'єкти виготовлятимуть за потреби. 

Нещодавно також стало відомо, що у Кличка хотіли нажитися на будівництві Подільського мосту на 24 млн грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі