В Україні судитимуть ексдепутата Київради за незаконне будівництво в столиці

Засідання Київради. Фото: Київська міська рада

У Києві судитимуть колишнього депутата Київради за самовільне будівництво на комунальній землі в одному з районів столиці. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо про самовільне будівництво

Повідомляється, що колишній депутат Київради самовільно зайняв земельну ділянку в Дарницькому районі Києва. Водночас відповідних документів та дозволу на це чиновник не мав.

Як відомо, на комунальній землі чиновник збудував будівлі, які використовуються як місця роздрібного продажу продуктів харчування та інших товарів. Ба більше, пізніше на підставі фіктивних документів зареєстрував на об'єкти право власності.

Площа самовільно збудованих будівель складає 858,8 квадратних метрів.

Фігуранта судитимуть

Так, стосовно колишнього депутата Київської міської ради скерували до суду обвинувальний акт. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Колишній депутат Київради. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, днями комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю 30 зупинок громадського транспорту в столиці, що викликало неабиякий суспільний резонанс. Втім, як пояснили в організації, об'єкти виготовлятимуть за потреби.

Нещодавно також стало відомо, що у Кличка хотіли нажитися на будівництві Подільського мосту на 24 млн грн.