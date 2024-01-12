Расстрелял гражданских в Киевской области — в Украине судили российского оккупанта

Российские оккупанты. Фото: Киевская областная прокуратура

В Украине судили российского захватчика, который выстрелами убил двух гражданских. Это произошло в марте 2022 во время оккупации Киевской области.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года пять военнослужащих РФ на автомобиле с маркировкой "V" и надписью "танковый спецназ RUS" приехали на предприятие вблизи села Мрия Бучанского района.

Грузовик оккупантов. Фото: Киевская областная прокуратура

В то же время к ним вышли двое невооруженных гражданских — владелец предприятия и охранник. Захватчики сначала дали им возможность уйти, а как только они отошли на несколько метров, открыли огонь в спину. Мужчины получили по меньшей мере 12 огнестрельных ранений, из-за чего скончались.

Фото оккупанта с камер видеонаблюдения. Фото: Киевская областная прокуратура

После чего россияне зашли на территорию предприятия и украли все материальные ценности — это преступление было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

Суд установил личность одного из оккупантов, который расстрелял гражданских и приговорил его к пожизненному заключению.

Им оказался старший лейтенант танковой бригады ВС РФ.

"Материалы по другим лицам, причастным к преступлению, выделены в отдельное уголовное производство", — уточнили в Офисе Генпрокурора.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, что Червонозаводской райсуд Харькова будет заочно судить четырех коллаборантов, которые сотрудничали с российской армией во время оккупации Харьковской области. Они работали в рядах оккупационной полиции.

Кроме того, в Чугуеве состоялся суд над бывшей чиновником мэрии Волчанская, которая сотрудничала с оккупантами в период оккупации города. Суд назначил ей пять лет лишения свободы.