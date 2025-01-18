Обстріл Києва 18 січня — на Лук'янівці розтрощило ресторани та автівки

Станція метро "Лук'янівська" була пошкоджена під час обстрілу. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Ранковий ракетний обстріл Києва спричинив масштабні руйнування в центрі міста. Одним із найбільш постраждалих районів стала Лук’янівка, де уламки ракети пошкодили житлові будинки, об’єкти інфраструктури та автівки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Чоловік, власник пошкодженого авто, прийшов на місце обстрілу подивитися, що сталося з майном — його машина зазнала серйозних пошкоджень і, ймовірно, вже не підлягає відновленню.

На місці падіння уламків — розтрощені вітрини, прилавки, розкидане скло й залишки меблів.

Згоріла автівка. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Вибухова хвиля пошкодила вхід до станції метро "Лук'янівська", через що її тимчасово закрили.

Комунальні служби та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

Комунальники працюють на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

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