Обстріл Києва 18 січня — на Лук'янівці розтрощило ресторани та автівки

Розтрощені магазин й автівки — відео наслідків удару РФ по Києву
Ранковий ракетний обстріл Києва спричинив масштабні руйнування в центрі міста. Одним із найбільш постраждалих районів стала Лук’янівка, де уламки ракети пошкодили житлові будинки, об’єкти інфраструктури та автівки.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.
Наслідки обстрілу Києва
Чоловік, власник пошкодженого авто, прийшов на місце обстрілу подивитися, що сталося з майном — його машина зазнала серйозних пошкоджень і, ймовірно, вже не підлягає відновленню.
На місці падіння уламків — розтрощені вітрини, прилавки, розкидане скло й залишки меблів.
Вибухова хвиля пошкодила вхід до станції метро "Лук'янівська", через що її тимчасово закрили.
Комунальні служби та рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.
Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Києву. Він заявив, що на Москву та її посіпак потрібно чинити тиск.
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