Обстрел Киева 18 января — на Лукьяновке разбило рестораны и машины

Разбитые магазин и машины — видео последствий удара РФ по Киеву
Ракетный обстрел Киева вызвал масштабные разрушения в центре города. Одним из наиболее пострадавших районов стала Лукьяновка, где осколки ракеты повредили жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.
Последствия обстрела Киева
Мужчина, владелец поврежденного авто, пришел на место обстрела посмотреть, что произошло с имуществом — его машина получила серьезные повреждения и, вероятно, уже не подлежит восстановлению.
На месте падения осколков — разбитые витрины, прилавки, разбросанные стекла и остатки мебели.
Взрывная волна повредила вход в станцию метро "Лукьяновская", из-за чего ее временно закрыли.
Коммунальные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Киеву. Он заявил, что на Москву и ее приспешников нужно оказывать давление.
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