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Разбитые магазин и машины — видео последствий удара РФ по Киеву

18 января 2025 12:27
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Киева 18 января — на Лукьяновке разбило рестораны и машины
Станция метро "Лукьяновская" была повреждена во время обстрела. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Ракетный обстрел Киева вызвал масштабные разрушения в центре города. Одним из наиболее пострадавших районов стала Лукьяновка, где осколки ракеты повредили жилые дома, объекты инфраструктуры и автомобили.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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Мужчина, владелец поврежденного авто, пришел на место обстрела посмотреть, что произошло с имуществом — его машина получила серьезные повреждения и, вероятно, уже не подлежит восстановлению.

На месте падения осколков — разбитые витрины, прилавки, разбросанные стекла и остатки мебели.

Обстрел Киева 18 января
Сгоревшая машина. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Взрывная волна повредила вход в станцию метро "Лукьяновская", из-за чего ее временно закрыли.

Коммунальные службы и спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрела.

Обстрел Киева 18 января
Коммунальщики работают на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Киеву. Он заявил, что на Москву и ее приспешников нужно оказывать давление.

Киев обстрелы война в Украине беспилотник ракетный удар

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