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Главная Киев Адвокат погибшего мальчика требует "сажать" лихачей за превышение скорости

Адвокат погибшего мальчика требует "сажать" лихачей за превышение скорости

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 18:33
Адвокат погибшего мальчика требует «сажать» водителей за превышение скорости
Место смертельного ДТП в Киеве 5 июня 2026 года. Фото: Патрульная полиция/Facebook

Адвокат Надежда Чухраева требует кардинально ужесточить наказание для водителей и ввести штрафы в размере 17 тысяч гривен в сочетании с реальным арестом за превышение скорости. Юрист представляет интересы родителей 12-летнего Григория Глушича, который на прошлой неделе погиб в ужасной аварии в столице. По ее мнению, обычной реакции правоохранительных органов и мелких денежных взысканий сейчас катастрофически недостаточно для пресечения беспорядка на дорогах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление адвоката Надежды Чухраевой.

Решетка для системных нарушителей

Юрист настаивает на том, что злостных нарушителей правил дорожного движения необходимо немедленно изолировать от общества.

"Если водитель игнорирует правила и превышает скорость во второй или третий раз, он должен провести за решеткой до недели", — подчеркнула адвокат.

Она уверена, что только реальная перспектива оказаться в камере сможет гарантированно заставить автомобилистов задуматься о безопасности и прекратить гонять на скорости по улицам.

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Как сообщали Новини.LIVE ранее, 12-летний мальчик Григорий Глушич погиб 5 июня в резонансном ДТП в Киеве, когда автомобиль Mercedes-Benz на большой скорости вылетел с дороги и въехал в подземный переход, где находились люди.

Тогда на месте страшной трагедии погибли четыре человека — кроме 12-летнего мальчика, еще воспитательница детского сада, а также двое сотрудников полиции.

Также мы писали, что виновник этой ужасной аварии регулярно игнорировал ограничения скорости на дорогах и уже имел десятки соответствующих штрафов от патрульных.

Во время самой аварии водитель получил ранения, и сейчас правоохранители содержат его под стражей без права внесения залога.

ДТП Киев штрафы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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