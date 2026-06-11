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Головна Київ Адвокатка загиблого хлопчика вимагає "саджати" водіїв за швидкість

Адвокатка загиблого хлопчика вимагає "саджати" водіїв за швидкість

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 18:33
Адвокатка загиблого хлопчика вимагає "саджати" водіїв за швидкість
Місце смертельної ДТП у Києві 5 червня 2026 року. Фото: Патрульна поліція/Facebook

Адвокатка Надія Чухраєва вимагає кардинально посилити покарання для водіїв та запровадити штрафи у 17 тисяч гривень разом із реальним арештом за перевищення швидкості. Правниця представляє інтереси батьків 12-річного Григорія Глушича, який минулого тижня загинув у жахливій аварії в столиці. На її думку, звичайної реакції правоохоронних органів та дрібних грошових стягнень зараз катастрофічно недостатньо для зупинення безладу на дорогах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву адвокатки Надії Чухраєвої.

Ґрати для системних порушників 

Юристка наполягає на тому, що злісних порушників правил дорожнього руху необхідно негайно ізолювати від суспільства.

"Якщо водій ігнорує правила та перевищує швидкість вдруге чи втретє, він має провести за ґратами до тижня", — наголосила адвокатка.

Вона впевнена, що тільки реальна перспектива опинитися в камері зможе гарантовано змусити автомобілістів задуматися про безпеку та припинити ганяти на швидкості по вулицям.

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Як повідомляли Новини.LIVE раніше, 12-річний хлопчик Григорій Глушич загинув 5 червня у резонансній ДТП у Києві, коли автомобіль Mercedes-Benz на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Тоді на місці страшної трагедії загинули чотири людини — крім 12-річного хлопчика, ще вихователька дитячого садка, а також двоє співробітників поліції.

Також ми писали, що винуватець цієї жахливої аварії регулярно ігнорував обмеження швидкості на дорогах та вже мав десятки відповідних штрафів від патрульних.

Під час самої трощі водій отримав поранення, і наразі правоохоронці тримають його під вартою без права внесення застави.

ДТП Київ штрафи
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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